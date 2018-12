Aeroflot registriert eigene Rasse von Spürhunden

Moskau (ots/PRNewswire) -Aeroflot hat seine eigene Shalaika-Spürhundrasse beim russischenKynologieverband registriert. Die offizielle Präsentation der Hundefand in Halle B des internationalen Flughafens Moskau-Sheremetyevounter Anwesenheit des Züchters der Shalaika-Hunde Klim Sulimov undvon Mitgliedern der Kynologiegemeinde statt.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/801079/Aeroflot_sniffer_dogs.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801080/Aeroflot_breed_of_sniffer_dogs.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/801081/Aeroflot_registers_sniffer_dogs.jpg )Die Hunde wurden von Aeroflots stellvertretendem Direktor fürFlugsicherheit Azat Zaripov und dem stellvertretenden Sicherheitschefam Flughafen Moskau-Sheremetyevo Alexander Shalov vorgestellt, diedarüber berichteten, wie die Airline mit Hunden die Sicherheit amBoden und in der Luft gewährleistet.Der Shalaika ist ein russischer Schakal-Hund-Hybride, der auseiner ursprünglichen Kreuzung zwischen zwei FinnischenLapplandhirtenhunden und zwei Turkmenischen Goldschakalenhervorgegangen ist. Die Rasse wurde von dem renommierten russischenBiologen Klim Sulimov für den Sicherheitsdienst bei Aeroflotgezüchtet und tut seit 2001 als Spürhund für die Airline ihrenDienst. Derzeit hat Aeroflot um die 50 Hunde im Einsatz.Weil sein Diensthundprogramm so erfolgreich war, hat Aeroflot einHardware- und Softwaresystem für olfaktorisches Monitoringeingeführt. Hunde werden mit spezieller Ausrüstung ausgestattet, umdie Art der aufgespürten Substanzen besser zu identifizieren und dieInformationen an einen PC zu übertragen.Aeroflots Diensthundprogramm wurde schon vielfach mit Preisenausgezeichnet. Im Dezember 2018 hat die Airline als erstesTransportunternehmen mit seinem international preisgekrönten Projekt'Aeroflot Sulimov Dogs' bei den Innovation Time Awards den Sieg inder Kategorie 'Biotechnology and Genetic Engineering' davongetragen.Für sein Facebook-Projekt 'Sulimov Dogs' wurde die Airline bei denIPRA Golden World Awards mit den Preisen für Travel and Tourism,Digital Media Relations und Community Engagement ausgezeichnet.2019 wird Aeroflot die Shalaikas und das olfaktorischeMonitoring-System bei der internationalen Hundeausstellung Eurasia2019 präsentieren.Informationen zu AeroflotAeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften undstolzer Partner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflotfliegt 152 Ziele in 55 Ländern an.Aeroflots Flotte aus 252 Maschinen ist die jüngste aller globalenAirlines, die mehr als 100 Flugzeuge betreiben. 2017 beförderteAeroflot 32,8 Millionen Passagiere (50,1 Millionen Passagiere alsAeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).Skytrax hat Aeroflot den Status als 4-Sterne-Airline verliehen,und bei den Skytrax World Airline Awards 2018 wurde Aeroflot bereitszum siebten Mal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet. VomUS-amerikanischen Flugverband APEX wurde Aeroflot der Status alsglobale Fünf-Sterne-Airline verliehen.Laut dem führenden Markenstrategie-Beratungsunternehmen BrandFinance ist Aeroflot die weltweit stärkste Airline-Marke.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.aeroflot.com/Pressekontakt:Peter Morleymorley@em-comms.com+44-7927-186645Original-Content von: Aeroflot, übermittelt durch news aktuell