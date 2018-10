Aeroflot erstmals mit Business Traveller Award ausgezeichnet

Moskau (ots/PRNewswire) -Aeroflot wurde bei den Business Traveller Awards zur bestenFluggesellschaft Osteuropas ernannt. Somit wurde das russischeLuftfahrtunternehmen durch die Stimmabgaben der Leser des führendenbritischen Magazins Business Traveller erstmalig mit einem derjährlich vergebenen Preise ausgezeichnet.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )"Der Erhalt dieser renommierten Auszeichnung ist uns eine großeEhre", erklärte Vitaly Saveliev, CEO von Aeroflot. "Die BusinessTraveller Awards sind von besonderem Wert, da sie die ungefiltertenMeinungen unserer anspruchsvollsten Fluggäste widerspiegeln. Immermehr Reisende aus aller Welt entscheiden sich für einen Flug mitAeroflot, was auf unsere einheitlich hohen Dienstleistungsstandards,unser günstiges Streckennetz sowie unsere attraktiven Preisezurückzuführen ist. Wir werden uns weiterhin auf dieseWettbewerbsvorteile konzentrieren, während wir uns gleichzeitig darumbemühen, unsere globale Marktposition zu stärken."Die Business Traveller Awards zählen zu den renommiertesten derBranche und sind seit über 30 Jahren fester Bestandteil desVeranstaltungskalenders der Business Travel-Industrie und desGastgewerbes. Die Ergebnisse der Umfrage, die sich aus den Antwortender Leser des Magazins ergeben, werden von einer unabhängigenRevisionsgesellschaft verifiziert und gelten allgemein als Richtwertfür Exzellenz auf dem Markt.Business Traveller gilt als bevorzugtes Magazin vielreisenderGeschäftsleute und verfügt über 14 Ausgaben weltweit. BusinessTraveller wurde 1976 zum ersten Mal in Großbritannien veröffentlichtund ist seither weltweit zum führenden Magazin für Geschäftsreisendegeworden, die sowohl für Geschäfts- als auch Vergnügungsreisensouveräne Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten.Als Ergebnis von Passagierumfragen wird Aeroflot regelmäßig mitinternationalen Preisen ausgezeichnet. Die Loyalität sowie das hoheMaß an Zufriedenheit unter den Passagieren des Flugunternehmenszeigte sich bei den diesjährigen Skytrax World Airline Awards.Aeroflot wurde hier zum siebten Mal als beste FluggesellschaftOsteuropas ausgezeichnet und Aeroflots Businessklasse von Nutzern vonTripAdvisor, der weltweit größten Website für Reise-Reviews, zurbesten ihrer Art in Europa ernannt.Informationen zu AeroflotAeroflot ist Russlands Vorzeige-Fluggesellschaft und stolzesMitglied der internationalen Luftfahrtallianz SkyTeam. Aeroflotbedient 146 Ziele in 52 Ländern.Aeroflots Flotte ist mit 250 Flugzeugen die jüngste Flotte allerFluggesellschaften weltweit, die mehr als 100 Flugzeuge betreiben.2017 beförderte Aeroflot 32,8 Millionen Passagiere (50,1 MillionenPassagiere als Aeroflot-Gruppe einschließlich ihrerTochtergesellschaften).Aeroflot erhielt von Skytrax den 4-Sterne-Status und wurde bei denSkytrax World Airline Awards 2018 zum siebten Mal als besteFluggesellschaft Osteuropas ausgezeichnet. Darüber hinaus erhieltAeroflot vom US-amerikanischen Luftfahrtverband APEX den Statuseiner Five Star Global Airline.Aeroflot ist laut Brand Finance, einem führenden Unternehmen fürStrategieberatung, die weltweit stärkste Fluggesellschaftsmarke.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aeroflot.com/Pressekontakt:Peter Morley morley@em-comms.com +44-7927-186645Original-Content von: Aeroflot, übermittelt durch news aktuell