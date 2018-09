Aeroflot bestätigt ihren Status als Five Star Global Airline bei den offiziellen Fluggesellschaftsbewertungen von APEX

Moskau, Russland (ots/PRNewswire) -Aeroflot wurde bei den APEX Awards, die am 24. September in Bostonstattfanden, erneut als Five Star Global Airline (GlobaleFünf-Sterne-Fluggesellschaft) anerkannt. Dieser Status, der Aeroflotim letzten Jahr erstmals verliehen wurde, wurde nun bis 2019verlängert.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )Global Airline ist die renommierteste Kategorie der APEX OfficialAirline Ratings, bei denen Fluggesellschaften mit einer großen Anzahlvon Großraumflugzeugen und einem weltweiten Streckennetz bewertetwerden. Nur 25 von insgesamt rund 500 Fluggesellschaften auf derganzen Welt, die auf der Grundlage von anonymem Passagier-Feedback,basierend auf verifizierten Reisebeschreibungen, bewertet werden,besitzen den Status als Five Star Global Airline. Weitere Kategoriensind unter anderem Major Regional Airlines (größere regionaleFluggesellschaften), Commuter Airlines (Pendler-Fluggesellschaften)und Low-Cost Carriers (Billigfluggesellschaften)."Die Bestätigung unseres Status als Five Star Global Airline durcheinen der weltweit führenden Luftfahrtverbände ist die Anerkennungunserer ausgezeichneten Service-Qualität sowie unserer starkenPosition in der weltweiten Luftfahrtbranche", sagte Vitaly Saveliev,CEO von Aeroflot. "Diese Auszeichnung von der APEX ist uns besonderswichtig, weil sie die Meinungen von Millionen von Passagieren auf derganzen Welt widerspiegelt, die sich für das Fliegen mit Aeroflotentschieden haben und unsere durchweg ausgezeichnetenService-Standards genießen. Wir bemühen uns auch weiterhin, dieErwartungen unserer Kunden zu erfüllen und zu übertreffen, damit wirunseren Status als erstklassige globale Fluggesellschaft behauptenkönnen."APEX (die Airline Passenger Experience Association) ist einUS-amerikanischer Luftfahrtverband, der die weltweit führendenFluggesellschaften, Branchenzulieferer, größere Medienkonzerne undzugehörige führende Unternehmen der Luftfahrbranche umfasst und sichder Beurteilung der Service-Qualität der Fluggesellschaften sowie derVerbesserung des Passagiererlebnisses widmet.Anfang dieses Jahres ernannte APEX die Aeroflot zur BestenGlobalen Fluggesellschaft in Europa und zeichnete sie für den BestenSitzkomfort in Europa aus.Über AeroflotAeroflot ist Russlands Vorzeige-Fluggesellschaft und stolzesMitglied der internationalen Luftfahrtallianz SkyTeam. Aeroflotbedient 146 Ziele in 52 Ländern.Aeroflots Flotte ist mit 248 Flugzeugen die jüngste Flotte allerFluggesellschaften weltweit, die mehr als 100 Flugzeuge betreiben.2017 beförderte Aeroflot 32,8 Millionen Passagiere (50,1 MillionenPassagiere als Aeroflot-Gruppe einschließlich derTochtergesellschaften).Aeroflot erhielt von Skytrax den 4-Sterne-Status und wurde bei denSkytrax World Airline Awards 2018 zum siebten Mal als besteFluggesellschaft Osteuropas ausgezeichnet. Aeroflot wurde außerdemvom US-amerikanischen Luftfahrtverband APEX mit dem Status als FiveStar Global Airline ausgezeichnet.Aeroflot ist laut Brand Finance, einem führenden Unternehmen fürStrategieberatung, die weltweit stärkste Fluggesellschaftsmarke.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.aeroflot.com/Pressekontakt:Peter Morleymorley@em-comms.com+44(0)792-718-6645Original-Content von: Aeroflot, übermittelt durch news aktuell