Aeroflot Wird von Brand Finance zum Dritten Jahr in Folge zur stärksten Flugmarke Ernannt

Moskau (ots/PRNewswire) - Aeroflot wurde zum dritten Jahr in Folgevon Brand Finance, das marktführende unabhängige Beratungsunternehmenfür Markenbewertung, zur stärksten Flugmarke ernannt.Die Preisverleihung fand Anfang April 2019 im Royal AutomobileClub in London (Großbritannien) statt, einer der ältesten undbekanntesten Privatclubs der Welt.Zu den Gewinnern zählten führende internationale Marken, wie z. B.Ferrari, Coca-Cola, Hilton und Shell.Brand Finance bewertet die Stärke von Flugmarken anhandverschiedener Faktoren, darunter Markenbekanntheit,Marketinginvestition, Kundentreue, Mitarbeiterzufriedenheit undUnternehmensreputation.Aeroflot konnte sich mit 89,9 Punkten von 100 möglichen Punktenals stärkste Flugmarke positionieren. Darüber hinaus erhöhte sich imVerlauf des letzten Jahres der Markenwert von Aeroflot, der um 6 %auf 1,5 Milliarden USD anstieg."Aeroflot ist eine Fluggesellschaft, die auf beinahe einJahrhundert Geschichte blickt, und wir sind stolz, Russland imweltweiten Transportmarkt vertreten zu dürfen. Unsere Marke wurde zumdritten Mal in Folge offiziell als weltweit stärkste Flugmarkeanerkannt", so Vitaly Saveliev, CEO von Aeroflot. "Millionen vonReisenden aus aller Welt haben sich dazu entschieden, mit Aeroflot zufliegen. Kundenfeedback spielt die größte Rolle, um Aeroflot jährlichDutzende renommierter Auszeichnungen und hohe Bewertungen zu sichern.Trotz eines schwierigen geopolitischen Umfelds kommen wir dererfolgreichen Umsetzung unserer strategischen Ziele ständig näher,wobei unser besonderes Augenmerk auf der Stärkung von RusslandsStatus in der Luftfahrt liegt. Außerdem möchten wir sicherstellen,dass das Land über eine leistungsstarke Zivilluftfahrtflotteverfügt.""Aeroflot verdient dieses Jahr Anerkennung für die hochgestufteBewertung seiner Markenstärke zu Elite AAA+. Die Marke erfülltweiterhin sämtliche entscheidende Grundanforderungen, wie z. B. dieModernisierung ihrer Flugzeugflotte, Kundenbindung und dieBereitstellung eines erstklassigen Bordservice", kommentierte DavidHaigh, CEO von Brand Finance. "Die geografische Angabe wird fürMarken zu einem immer wichtigeren Aspekt und Aeroflot ist dasperfekte Beispiel einer ursprünglich russischen Marke, die sich aufinternationaler Ebene wahrhaft global präsentiert, insbesondere durchSponsoringengagements, wie z. B. die Vereinbarung, als offizielleFluggesellschaft von Manchester United zu fungieren."Informationen zu AeroflotAeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften undstolzer Partner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflotfliegt 159 Ziele in 55 Ländern an.Aeroflots Flotte aus 255 Maschinen ist die jüngste aller globalenAirlines, die mehr als 100 Flugzeuge betreiben. 2018 beförderteAeroflot 35,8 Millionen Passagiere (55,7 Millionen Passagiere alsAeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).Skytrax hat Aeroflot den Status als 4-Sterne-Airline verliehen,und bei den Skytrax World Airline Awards 2018 wurde Aeroflot bereitszum siebten Mal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet. VomUS-amerikanischen Flugverband APEX wurde Aeroflot der Status alsglobale Fünf-Sterne-Airline verliehen.Laut dem führenden Markenstrategie-Beratungsunternehmen BrandFinance ist Aeroflot die weltweit stärkste Airline-Marke.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.aeroflot.comLogo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpgPressekontakt:Peter Morley morley@em-comms.com +44-7927-186645Original-Content von: Aeroflot, übermittelt durch news aktuell