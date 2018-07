Aeroflot bei Skytrax World Airline Awards als beste Airline Osteuropas und für weltweit bestes Premium Economy Bord-Catering ausgezeichnet

Moskau (ots/PRNewswire) -Aeroflot hat bei den prestigeträchtigen Skytrax World AirlineAwards in zwei Kategorien gesiegt. Aeroflot wurde als beste AirlineOsteuropas ausgezeichnet und setzte sich zudem in der Kategorie"Bestes Premium Economy Bord-Catering" gegen alle anderen globalenAirlines durch.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/561410/Aeroflot_Logo.jpg )Aeroflot wurde im sechsten Jahr in Folge und insgesamt zum siebtenMal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet. Der erste Platz inder Kategorie "Bestes Premium Economy Bord-Catering" ist einMeilenstein für die russische Fluglinie. Den Preis sicherte sichbislang Singapore Airlines, gemeinhin das Maß aller Dinge.Beim Festakt der World Airline Awards, der heute im großenBallsaal des Langham-Hotels in London stattfand, trafen sichSpitzenvertreter führenden Fluggesellschaften aus aller Welt."Aeroflot vergrößert nach und nach seine Sammlung vonLuftfahrt-Oscars", sagte Aeroflot CEO Vitaly Saveliev. "Mit denSkytrax World Airline Awards, die wir heute mit nach Hause nehmen,liefern wir den Beweis, dass unsere Servicequalität konsistent hoheninternationalen Ansprüchen genügt. Darüber hinaus kann sich Aeroflotim wichtigen Bereich der Qualität und Vielfalt unseres Bord-Cateringmit den stärksten globalen Airlines messen. Diese Auszeichnung istfür jede Fluggesellschaft dieser Welt eine große Ehre. Für uns beiAeroflot ist es Motivation, noch besser und beliebter zu werden undunseren Passagieren, deren Sicherheit und Komfort für uns oberstePriorität haben, in jeder Beziehung die Reise noch angenehmer zumachen."Die World Airline Awards gelten als die Oscars derLuftfahrtindustrie und werden seit 1999 jedes Jahr von Skytraxveranstaltet, die Autorität in Sachen Servicequalität bei Airlinesund Flughäfen. 2018 bewarben sich 335 Airlines um die Preise.Die Sieger werden durch die weltweit größte Umfrage zurZufriedenheit von Passagieren ermittelt. An der Online-Befragungzwischen August 2017 und Mai 2018 nahmen Fluggäste aus mehr als 100Ländern teil. Zur Abstimmung eingeladen wurden Passagiere, diebereits in früheren Jahren teilgenommen hatten (ca. 24,5 Millionen).Die Stimmzettel gibt es in sechs Sprachen: Englisch, Französisch,Spanisch, Russisch, Japanisch und Chinesisch. Mit 3,5 Millionenzusätzlichen Bewertungen steig in diesem Jahr die Zahl derchinesischen Teilnehmer stark an.Skytrax bewertet Aeroflot seit 2016 als 4-Sterne-Airline, was ihreinen festen Platz unter den besten Fluggesellschaften Europassichert.Informationen zu AeroflotAeroflot ist das Flaggschiff der russischen Fluggesellschaften undstolzer Partner der globalen Sky Team Airline-Allianz. Aeroflotfliegt 146 Ziele in 52 Ländern an.Aeroflots Flotte aus 241 Maschinen ist die jüngste aller globalenAirlines, die mehr als 100 Flugzeuge betreiben. 2017 beförderteAeroflot 32,8 Millionen Passagiere (50,1 Millionen Passagiere alsAeroflot Group inklusive Tochtergesellschaften).Skytrax hat Aeroflot den Status als 4-Sterne-Airline verliehen,und bei den Skytrax World Airline Awards 2018 wurde Aeroflot bereitszum siebten Mal als beste Airline Osteuropas ausgezeichnet. VomUS-amerikanischen Flugverband APEX wurde Aeroflot der Status alsglobale Fünf-Sterne-Airline verliehen.Laut dem führenden Markenstrategie-Beratungsunternehmen BrandFinance ist Aeroflot die weltweit stärkste Airline-Marke und diestärkste Marke in Russland.Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.aeroflot.com/Pressekontakt:Peter Morleymorley@em-comms.com+44-7927-186645Original-Content von: Aeroflot, übermittelt durch news aktuell