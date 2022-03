AeroVironment-Aktie: Was ist hier los?

AeroVironment Inc (NASDAQ:AVAV) notiert am Donnerstag höher, nachdem berichtet wurde, dass die USA Drohnen in die Ukraine schicken werden.

Als Teil des neuen 800-Millionen-Dollar-Waffenpakets der Biden-Regierung werden die USA 100 Switchblade-Drohnen in die Ukraine schicken.

Es handelt sich um zwei verschiedene Modelle, die Switchblade 300 und die Switchblade 600, die von AeroVironment an die US-Spezialeinheiten verkauft wurden. Es ist nicht klar, welche Drohnen



