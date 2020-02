Ärger um die Mülltonne / Mieter hatten nicht sauber getrennt und mussten deswegen zahlen (FOTO)

Berlin (ots) - Es gibt wohl kaum Wohnanlagen, in denen es nicht gelegentlich zumStreit um die Mülltrennung kommt. Manche Menschen wollen sich einfach nichtdaran gewöhnen, dass sie ihren Abfall nicht wahllos auf alle vorhandenen Tonnenverteilen dürfen. Doch laut Infodienst Recht und Steuern der LBS sollte man sichals Mieter hüten, die Regel allzu offenkundig zu missachten, denn dann kann esteuer werden. (Amtsgericht Frankenthal, Aktenzeichen 3a C 288/18)Der Fall: Es klappte einfach nicht mit der Mülltrennung in einerHausgemeinschaft. Immer fanden sich falsch eingeworfene Reststoffe, so dass derInhalt der Tonnen kontrolliert und nachsortiert werden musste. Die Kosten dafürlegten die Vermieter als Betriebskosten um - und stießen auf den Widerstandderer, die die Umlage bezahlen sollten. Sie waren der Meinung, dafür müssten dieEigentümer aufkommen.Das Urteil: Das zuständige Amtsgericht entschied klar zu Gunsten der Vermieter.Sie hätten im Vorfeld "hinreichende Bemühungen entfaltet, um eine bessereWertstofftrennung zu erreichen". Unter anderem seien die Mieter über die Regelndes Sortierens unterrichtet worden. Nachdem das nicht fruchtete, seienKontrollen und Nachsortieren durch Dritte angemessen gewesen. Eineordnungsgemäße Mülltrennung, so hieß es im Urteil, entspreche "den Vorstellungenund Wünschen des Großteils der Mieterschaft".Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/35604/4509196OTS: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS)Original-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell