Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,4. September 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Paketärger - wenn der Schaden nicht ersetzt wirdBeschwerden über Paketzustellungen per Post stiegen im erstenHalbjahr 2018 stark an. Auch das Paket eines "Marktcheck"-Zuschauersaus Stuttgart wurde trotz mehrfacher Zusicherung nicht ausgeliefert.Ein Freiburger Zuschauer verschickt Lautsprecherboxen - sie kommenals Totalschaden an. Die Post erstattet den Schaden nicht. Weshalbsind Postzustellungen so fehlerhaft und was können Betroffene tun?Gesundheitsrisiko - wie schädlich kann ein Kontrastmittel sein?Studien belegen, dass sich Gadolinium aus Kontrastmitteln, die beiMRT-Untersuchungen eingesetzt werden, im Körper ablagert undmöglicherweise die Gesundheit schädigt. Manche Patienten klagen überSchmerzen und Bewegungsstörungen. Welche Alternativen gibt es?Trickbetrüger - Vorsicht bei GewinnversprechenEin Anrufer erklärt einem "Markcheck"-Zuschauer aus Stuttgart, esläge eine Klage vom Mahngericht vor, er solle einen Anwalt in Münchenkontaktieren. Der angerufene Anwalt rät ihm, einen Teil derMahnkosten zu zahlen, dann könne er einen beträchtlichen Gewinneinfordern. Sein Geld sieht der Stuttgarter nie wieder und ist damitkein Einzelfall. "Marktcheck" zeigt, wie die Gauner vorgehen und wiesich Verbraucher/innen gegebenenfalls verhalten sollten.Nachlass - wenn plötzlich die Schuldenfalle lauertMüssen Erben für Schulden des Verstorbenen aufkommen? Wie sollteman sich bei unklaren Erbschaften verhalten?"Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller gibt Tipps, er gehtauch auf das neue BGH-Urteil zum digitalen Nachlass ein. WissenMannheimer Passant/innen, inwieweit Erben auf die digitalen Daten desVerstorbenen zugreifen dürfen?Batterientest - entladen oder nicht?Ohne ein Messgerät kann man schwer beurteilen, ob Batterienentladen sind. Mainzer Passant/innen testen einen Trick aus demInternet auf seine Tauglichkeit."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher-und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiertdie Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.