Ärger mit der Kostenerstattung: Viele Arbeitnehmer verzichten auf ihr Geld

Hannover (ots) - Bürokratie am Arbeitsplatz kann lästig sein - undteuer. Beispiel Kostenerstattung: Eine Umfrage der EasyPark Groupergab, dass 35 Prozent der Angestellten in deutschen Unternehmenschon mindestens einmal auf die Erstattung von Ausgaben verzichtenmussten.Die Gründe sind vielfältig: Die Befragten hatten schlichtvergessen, den Antrag einzureichen (19 Prozent), sie hatten dienötigen Quittungen verloren (15 Prozent), es fehlten wichtige Angaben(13 Prozent) oder die Frist war abgelaufen (12 Prozent).24 Prozent der Arbeitnehmer hatten immerhin die Chance, ihreSpesenabrechnung erneut einzureichen, nachdem ihnen ein Fehlerunterlaufen war. Das Sammeln von Belegen und das Ausfüllen vonFormularen erfordert Zeit, die 33 Prozent der Befragten lieber fürwichtigere Dinge nutzen würden.App ersetzt den PapierbelegDie Vorauskasse betrifft typischerweise Arbeitnehmer, dieberuflich viel mit dem Auto unterwegs und etwa Parkgebühren zunächstaus der eigenen Tasche zahlen müssen. Eine Alternative sindApp-Lösungen, die das Parken und die Kostenerstattung wesentlichvereinfachen.Mit der EasyPark-App beispielsweise können Nutzer nicht nur privatihre Parkzeit minutengenau buchen und bargeldlos managen. Setzt dasUnternehmen EasyPark als Business-Lösung ein, sammelt die Softwaredie Parkvorgänge aller registrierten Mitarbeiter und erstellt einesimple Monatsrechnung für das Unternehmen. Die Mitarbeiter müssennicht mehr in Vorkasse treten, keine Belege sammeln, und dieBuchhaltung spart sich die kleinteilige Arbeit rund um dieParkquittungen. Außerdem behält das Fuhrparkmanagement jederzeit denvollen Überblick über die Parkkosten seiner Fahrzeuge.Mehr dazu: www.easypark.de/business