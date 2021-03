AerCap Aktie: Erwirbt GE Capital Aviation Services!

Die irische AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER) hat GE Capital Aviation Services, einen Geschäftsbereich von General Electric (NYSE:GE), in einer Transaktion übernommen, die 24 Milliarden US-Dollar in bar, 1 Milliarde US-Dollar an AerCap-Anleihen und/oder Bargeld und 1,1 Milliarden neu ausgegebene AerCap-Aktien umfasst.

AerCap ist ein Flugzeugleasingunternehmen, das rund 200 Kunden in etwa 80 Ländern bedient, während GEs Luftfahrtgeschäft ein Luftfahrt-Leasinggeber und -Finanzierer



