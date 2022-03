AerCap-Aktie: Anspruch auf 3,5 Milliarden Dollar?

(NYSE:AER) hat einen Versicherungsanspruch in Höhe von 3,5 Milliarden Dollar für mehr als 100 Flugzeuge, die nach dem Einmarsch in die Ukraine in Russland festsitzen, eingereicht und beabsichtigt, alle Ansprüche aus diesen Policen in Bezug auf die an russische Fluggesellschaften vermieteten Vermögenswerte ab dem 24. Februar 2022 zu verfolgen. Der in Dublin ansässige Flugzeug-Leasinggeber AerCap war mit 5 % seines Flottenwerts bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!