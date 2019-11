Aenova Vorstand wechselt zu CAMELOT (FOTO)

Mannheim (ots) -Marco Gorgas übernimmt Leitung des Geschäftsbereichs Life SciencesMarco Gorgas, ehemaliger Chief Operations Officer des Auftragsherstellers fürArznei- und Nahrungsergänzungsmittel Aenova, hat die Verantwortung für denGeschäftsbereich Life Sciences bei CAMELOT Management Consultants übernommen.Gorgas blickt auf eine jahrzehntelange Fach- und Führungserfahrung in derPharma- und Consulting-Branche zurück. Beim Beratungsspezialisten CAMELOT wirder als Partner das globale Beratungsgeschäft in der Life-Sciences-Branche weiterausbauen."Mit Marco Gorgas haben wir eine erfahrene Führungspersönlichkeit an Bord holenkönnen, die die Life-Sciences-Branche in- und auswendig kennt. Er wird dasglobale Wachstum des Geschäftsbereichs Life Sciences vorantreiben und mitinnovativen Themen neue Mehrwerte bei unseren Klienten schaffen", kommentiertDr. Josef Packowski, Managing Partner bei CAMELOT, die Besetzung."Ich freue mich sehr, meine Branchen- und Beratungserfahrung bei CAMELOTeinzubringen und das Unternehmen auf seinem erfolgreichen Wachstumskurs zubegleiten. Im Geschäftsbereich Life Sciences unterstützen unsere hochkompetentenBeraterteams Klienten bei der Gestaltung einer agilen, innovativen undeffizienten Wertschöpfungskette. Darüber hinaus entwickeln wir kontinuierlichneue, zukunftsorientierte Beratungsangebote für unsere Klienten", ergänzt MarcoGorgas. Zu den Schwerpunktthemen, denen er sich in seiner neuen Rolleinsbesondere widmen wird, zählen die Optimierung von Wertschöpfungsketten imRahmen von Post-Merger-Integrationen, die Nutzung von Emerging Technologies wieArtificial Intelligence und Blockchain für Performance-Steigerungen in der LifeSciences Supply Chain sowie Lösungen für die spezifischen Herausforderungen vonBiotechnologie-Unternehmen.Marco Gorgas begann seine Karriere beim Beratungsunternehmen Cap Gemini, umanschließend in die Pharmaindustrie zu wechseln. Nach seiner Station als CEOSTADA Russia verantwortete er als Senior Vice President Global Operationssämtliche Produktionsstätten des Generikaherstellers STADA Arzneimittel AG mitüber 3.500 Mitarbeitenden. Er war die treibende Kraft beim Aufbau eines globalenProduktionsnetzwerks, der Standortstrategien und -konsolidierung sowie bei dererfolgreichen Gestaltung und Umsetzung eines Operational-Excellence-Programms.Von der STADA erfolgte der Wechsel in den Vorstand der Aenova Group, einer derweltweit führenden Auftragshersteller für Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel.Als Chief Operations Officer verantwortete er die Themen Supply Chain undOperations mit insgesamt 4.200 Mitarbeitenden. Zuletzt unterstützte Marco Gorgasals Senior Advisor zusammen mit Kurmann Partner AG führende Pharma- undMedizintechnikunternehmen erfolgreich bei internationalen M&A-Transaktionen.Über die CAMELOT Management Consultants AGCAMELOT Management Consultants ist der weltweit führende Beratungsspezialist fürValue Chain Management in der Prozess-, Konsumgüter- und Fertigungsindustrie.Das Unternehmen ist Teil der CAMELOT Gruppe mit weltweit 1.800 Mitarbeitern undHauptsitz in Mannheim. Der integrierte Beratungsansatz und die engeZusammenarbeit mit zahlreichen renommierten Technologiespezialisten garantierenden Projekterfolg über alle Phasen der Beratung hinweg: von derEntscheidungsfindung bis hin zur organisatorischen und technischen Umsetzung.www.camelot-mc.comPressekontakt:Sandra GschwendnerHead of Corporate CommunicationsCAMELOT Management Consultants AGRadlkoferstr. 281373 MünchenTel.: +49 (0)89 741185-426Email: sgsc@camelot-mc.comwww.camelot-mc.comOriginal-Content von: Camelot Management Consultants AG, übermittelt durch news aktuell