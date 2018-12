Baden-Baden (ots) -Einen außergewöhnlich hohen Publikumszuspruch erreichte gesternAbend (5.12.2018) der FilmMittwoch im Ersten. "Aenne Burda - DieWirtschaftswunderfrau", Teil 1, sahen 6,25 Millionen Zuschauer, waseinem Marktanteil von 21,2 Prozent entspricht. Damit war der SWR FilmTagessieger. Bei den Zuschauern unter 50 Jahren betrug derMarktanteil gute 9,9 Prozent.Erfolg mit ModezeitschriftKatharina Wackernagel verkörpert in "Aenne Burda - DieWirtschaftswunderfrau" die Offenburger Verlegerin, die sich gegenalle Widerstände von der bürgerlichen Gattin zur erfolgreichenGeschäftsfrau entwickelte und zu einer Inkarnation der deutschenWirtschaftswundergeneration wurde. Der Film stammt von Autorin RegineBielefeldt und Regisseurin Francis Meletzky und wurde produziert vonder Polyphon Pictures (Sabine Tettenborn) im Auftrag des SWR. DieRedaktion liegt bei Manfred Hattendorf und Friederike Barth.Zweiter Teil am 12. Dezember im ErstenDen zweiten Teil von "Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau"sendet Das Erste am Mitttwoch, 12. Dezember 2018 um 20:15 Uhr. ImAnschluss folgt die Dokumentation "Aenne Burda - Die Königin derKleider" von Sigrid Faltin.Informationen unter swr.de/film und daserste.de/aenneburdaFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Annette Gilcher, Tel. 07221 929 24016,annette.gilcher@swr.deOriginal-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell