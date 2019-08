"Die Ängste der Deutschen": R+V stellt Studie vor

Wiesbaden (ots) - Klimawandel und "Fridays forFuture"-Demonstrationen, Hitzewelle und Waldbrände, Flüchtlingsdramenim Mittelmeer oder die Wahldebakel der etablierten Parteien: Wiestark beeinflussen aktuelle Themen und Diskussionen die Ängste derDeutschen? Welche Sorgen sind größer, welche kleiner geworden?Pressekonferenz in BerlinDas Infocenter der R+V Versicherung hat bereits zum 28. Mal "DieÄngste der Deutschen" untersucht - und gibt Antworten auf diese undviele andere Fragen rund um Wirtschaft, Politik, Gesundheit undUmwelt. Detaillierte Einblicke in die Ergebnisse der repräsentativenLangzeitstudie geben Prof. Dr. Manfred G. Schmidt vom Institut fürPolitische Wissenschaft der Universität Heidelberg und BrigitteRömstedt, Leiterin des R+V-Infocenters.Die Pressekonferenz findet statt- am Donnerstag, 5. September 2019 um 11.00 Uhr- im Tagungszentrum im Haus der Bundespressekonferenz,Schiffbauerdamm 40 / Ecke Reinhardtstraße 55, 10117 BerlinInteressierte Journalisten können sich per E-Mail ana.kassubek@arts-others.de akkreditieren.Fragen im Vorfeld beantwortet Brigitte Römstedt, entwedertelefonisch unter 0611 / 533-4656 oder per E-Mail anBrigitte.Roemstedt@ruv.dePressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuell