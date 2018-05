Änderungen im Verwaltungsrat von „The Native“ stehen an

Weitere Suchergebnisse zu "BayWa":

Lausanne (awp) - Bei "The Native" stehen Veränderungen im Verwaltungsrat an. In der Einladung zur Generalversammlung am 25. Mai kündigte die aus der vormaligen Beteiligungsgesellschaft 5 EL hervorgegangene und im Bereich E-Commerce- und Technologiedienstleistungen tätige The Native SA an, dass sich insgesamt drei Mitglieder nicht zur Wiederwahl stellen.

Sergey Skaterschikov, Serge Umansky und Izabela Depczyk scheiden aus dem Verwaltungsrat aus. Zur Wahl ...

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten