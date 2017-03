Änderungen der Pkw-Maut kommen in Bundestag und Bundesrat

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) bringt die geplanten Änderungen der umstrittenen Pkw-Maut am Freitag in Bundestag und Bundesrat ein.



Die seit 2015 bestehenden Maut-Gesetze sollen nach einem Kompromiss mit der EU-Kommission nachgebessert werden. Brüssel will dann grünes Licht für die Maut geben. Demnach sollen die Preise der Kurzzeittarife für Fahrer aus dem Ausland stärker differenziert werden. Inländer mit abgasarmen Euro-6-Autos sollen als Ausgleich für ihre Mautzahlungen um 100 Millionen Euro mehr bei der Kfz-Steuer entlastet werden als bisher vorgesehen.

Unter den Ländern wird unter anderem die Forderung nach mautfreien Autobahnabschnitten in Grenzregionen laut. Darüber, ob sich der Bundesrat eine entsprechende Ausschuss-Empfehlung zu eigen macht, soll am Freitag abgestimmt werden. Zustimmungspflichtig sind die Maut-Gesetze nicht. Die Länderkammer könnte in einem späteren Schritt aber den Vermittlungsausschuss mit dem Bundesrat anrufen. Dies würde das gesamte Verfahren kurz vor der Bundestagswahl verzögern./sam/DP/tos