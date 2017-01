Änderungen in Gremien bei Aktion Deutschland Hilft / Vorstand und Aufsichtsrat bestätigt und erweitert (FOTO)

Bonn (ots) -Auf der Mitgliederversammlung des Bündnisses "Aktion DeutschlandHilft" wurde der amtierende Vorsitzende Bernd Pastors(Vorstandssprecher action medeor) in seiner Funktion bestätigt, seineVertretung im Vorstand ist Edith Wallmeier (AbteilungsleiterinBevölkerungsschutz Arbeiter-Samariter-Bund), weiterhin nehmen RudiFrick (Vorstand AWO International) und Carl A. Siebel (Unternehmer)ihre Aufgabe als Vorstand wahr. Novum ist die Installation eineshauptamtlichen Vorstands in Person von Manuela Roßbach, bislangGeschäftsführerin von "Aktion Deutschland Hilft". Sie wird auch inder neuen Funktion weiter diese Aufgabe erfüllen. "Wir haben uns dazuentschlossen, dadurch der erfolgreichen Entwicklung des Bündnisses inden vergangenen 15 Jahren Rechnung zu tragen und sehen das Bündnis soauf einem guten Weg, weiterhin seinen Beitrag in der humanitärenHilfe zu leisten", erläutert Bernd Pastors.Auch beim Aufsichtsrat gib es Veränderungen: Mit NorbertMassfeller (ehem. Vorsitzender des Vorstandes der VolkswagenFinancial Services AG) holt sich "Aktion Deutschland Hilft" auch indieses Gremium Expertise aus der freien Wirtschaft. Zum Vorsitzendendes Aufsichtsrats wurde erneut Ingo Radtke (Generalsekretär MalteserInternational) gewählt, neben der externen Besetzung gehören seinStellvertreter Christian Molke (Geschäftsführer ADRA Deutschland)sowie Rudolf Bindig (Vorstandsvorsitzender Help - Hilfe zurSelbsthilfe), Christoph Waffenschmidt (Vorstandsvorsitzender WorldVision Deutschland) und die neu gewählten Wolf-Ingo Kunze(Bundesvorstand Johanniter-Unfall-Hilfe) und Harald Löhlein(Abteilungsleiter Internationale Kooperation, Flüchtlinge undMigrationssozialarbeit Paritätischer Gesamtverband) dem Gremium an.Kurzprofil Aktion Deutschland Hilft e.V."Aktion Deutschland Hilft" ist das 2001 gegründete Bündnis vondeutschen Hilfsorganisationen, die im Falle großer Katastrophen ihreKräfte bündeln, um schnelle und effektive Hilfe zu leisten. Diebeteiligten Organisationen führen ihre langjährige Erfahrung in derhumanitären Hilfe zusammen, um so die bisherige erfolgreiche Arbeitweiter zu optimieren. Unter einem gemeinsamen Spendenkonto bei derBank für Sozialwirtschaft Köln ruft das vom Deutschen Zentralinstitutfür soziale Fragen (DZI) geprüfte und dem Deutschen Spendenratangehörige Bündnis zu solidarischem Handeln und Helfen imKatastrophenfall auf. www.aktion-deutschland-hilft.dePressekontakt:Aktion Deutschland Hilft e.V.Tel.: 0228/ 242 92 - 222Fax: 0228/ 242 92 - 199E-Mail: presse@aktion-deutschland-hilft.deOriginal-Content von: Aktion Deutschland Hilft e.V, übermittelt durch news aktuell