Änderung des Einkommensteuergesetzes zum 1. Januar / Nur wenige Dienstfahrräder sind ab 2019 steuerfrei

Göttingen (ots) - Die Steuerfreiheit von Dienstfahrrädern undDienst-E-Bikes ab 2019 kommt lediglich einem kleinen Teil der Nutzerzugute. Die Mehrheit der Dienstradfahrer profitiert von dem neuenGesetz nicht. JobRad, Anbieter für Leasing und Überlassung vonDiensträdern, fordert deshalb Nachbesserungen.Die Steuerfreiheit von Dienstfahrrädern und Dienst-E-Bikes greift,wenn der Arbeitgeber die Kosten für das Dienstrad "zusätzlich zumohnehin geschuldeten Arbeitslohn" (§ 37 Nr. 3 EStG, neue Fassung)übernimmt. Ein Fahrrad oder E-Bike ist also nur dann steuerfrei, wennes dem Arbeitnehmer zusätzlich zum Gehalt zur Verfügung gestelltwird. "Dieses gesetzlich geregelte Kriterium der Zusätzlichkeit mussim Zusammenhang mit der Neuregelung stets betont werden", erklärtJobRad-Geschäftsführer Holger Tumat.Die meisten der mehr als 250.000 deutschlandweiten Dienstradfahrermüssen aber weiter die private Nutzung ihres Rads als geldwertenVorteil mit einem Prozent des Bruttolistenpreises versteuern, denndie Leasingrate für das Dienstrad wird vom Arbeitgeber einbehalten.Das bedeutet, der Mitarbeiter wandelt einen Teil seinesGehaltsanspruchs in einen Sachbezug um. Dadurch verringert sich daszu versteuernde Einkommen. Der geldwerte Vorteil durch den Sachbezugwird mit einem Prozent der unverbindlichen Preisempfehlung für dasFahrrad oder E-Bike für die Steuerberechnung wieder zum Gehalthinzugefügt. Das in der Praxis gängige Modell basiert auf dieser Formder Gehaltsumwandlung. Die volle Kostenübernahme durch denArbeitgeber zusätzlich zum Gehalt ist heute noch die Ausnahme.Diese Pauschalbesteuerung der Diensträder von einem Prozent istdurch einen Erlass der Länderfinanzministerien aus 2012 geregelt undbleibt weiterhin bestehen. "Das liegt an der Komplexität desEinkommenssteuergesetzes. Ist das Kriterium der Zusätzlichkeit nichterfüllt, also zum Beispiel wenn eine Gehaltsumwandlung stattfindet,greift weiterhin der Erlass von 2012", fasst Tumat zusammen.Da die Nutzer mehrheitlich nicht vom neuen Gesetz profitieren,fordert JobRad nun die Absenkung der "1%-Regel" auf 0,5 Prozent imgültigen Steuererlass. Nur so wird sichergestellt, dass E-Autos undHybride, für die ab Januar der geldwerte Vorteil auf 0,5 Prozentsinkt, steuerlich nicht besser gestellt werden als Diensträder. "Eswäre nicht nachvollziehbar, wenn ein SUV mit Alibi-Hybrid steuerlichentlastet wird, Fahrräder und Pedelecs über Gehaltsumwandlung abernicht. Das kann eigentlich nicht die Intention des Gesetzgeberssein", so Tumat. JobRad, der Marktführer für die Überlassung undAbwicklung von Diensträdern, setzt nun auf die Klärung dieserFragestellung und eine Erlassanpassung auf Ebene der Länder.Pressekontakt:LeaseRad GmbHAugustinerplatz 2, 79098 FreiburgPostfach 1367, 79013 FreiburgTelefon: 0761 205515-0Telefax: 0761 205515-199E-Mail: presse@jobrad.orgOriginal-Content von: pressedienst-fahrrad gmbh, übermittelt durch news aktuell