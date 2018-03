Mainz (ots) -Ein Streiter für den Dialog zwischen den Religionen gestorben SWRIntendant Peter Boudgoust würdigt Karl Kardinal Lehmann -Sondersendungen im SWR FernsehenKarl Kardinal Lehmann, ist am heutigen 11. März 2018 im Alter von81 Jahren in Mainz verstorben. Aus diesem Anlass ändert derSüdwestrundfunk (SWR) sein Programm. Zum Tod des ehemaligen Bischofsvon Mainz und langjährigen Vorsitzenden der DeutschenBischofskonferenz äußert sich SWR Intendant Peter Boudgoust: "MitKarl Lehmann ist ein Streiter für den Dialog zwischen den Religionengestorben. Lehmann hat es sich nie einfach gemacht. Ein liberalerKatholik, der seine Kirche öffnen und bereit für die Zukunft machenwollte. Die Nähe zu den Gläubigen im Bistum war der Grund für seinenausnahmslos guten Ruf, von dem auch im SWR häufig zu hören war.Lehmann war ein Katholik mit Profil. Mainz und seiner GeburtsstadtSigmaringen wird er fehlen."SWR extra: Zum Tode von Kardinal Karl Lehmann Er war einer derbedeutendsten Bischöfe Deutschlands und doch immer volksnah: DerMainzer Kardinal Karl Lehmann. "SWR extra" schaut zurück auf seinbewegtes Leben: seine Zeit als Mainzer Bischof und Vorsitzender derdeutschen Bischofskonferenz, sein Verhältnis zum Vatikan. Lehmannhatte viele Interessen. Er kümmerte sich längst nicht nur umKirchenthemen, sondern war ein äußerst politischer Mensch und ermischte sich immer wieder gerne unters Volk, das ihn liebte. Das SWRFernsehen blickt auf sein Leben und hat mit einstigen Weggefährtengesprochen. Die 30-minütige Sendung kommt live aus Mainz. Esmoderiert Daniela Schick.Das Geheimnis des KardinalsIn Deutschland war er bekannter als mancher Politiker undbeliebter als mancher Fernsehstar. In Rom war er nicht immer so gerngesehen, denn er widersprach auch gerne einmal öffentlich einem"Römer". Der frühere Mainzer Bischof, Karl Kardinal Lehmann, warbekannt und beliebt wie kein zweiter Bischof in Deutschland. Was warsein Geheimnis? Dieser Frage geht der Film von Ute-Beatrix Giebelnach.Von 1983 bis 2016 leitete er das Bistum Mainz. Ungewöhnlich lange21 Jahre war er der von seinen Kollegen gewählte Vorsitzende derDeutschen Bischofskonferenz und erster Ansprechpartner für Politik,Wirtschaft und Gesellschaft. 2001 hatte ihn der damalige PapstJohannes Paul II. zum Kardinal ernannt. Karl Lehmann deutete dies alsWürdigung seiner Lebensleistung, denn Mainz ist kein klassischerKardinalssitz wie Berlin, Köln und München. Das Verhältnis zum Papstaus Polen war nicht immer frei von Spannungen. Jahrelang zog sich derStreit um die Schwangerenkonfliktberatung in Deutschland hin.Vergeblich hatte Bischof Lehmann versucht, Brücken zu bauen zwischenfortschrittlichen katholischen Laien in Deutschland, deutschem Rechtund vatikanischen Vorstellungen. Das Ringen um Verständigung dauerteJahre, doch die Unterschiede blieben unüberbrückbar. Nur eine Stationim langen Wirken Lehmanns.Der SWR-Film zeichnet das Leben des Kardinals von seiner Herkunftaus Sigmaringen, der Kindheit unter der Naziherrschaft und währenddes Krieges, den Studienjahren in Rom während der Zeit des großenAufbruchs in der katholischen Kirche, dem Zweiten VatikanischenKonzil, bis hin zu seinem Alltag im Mainzer Bischofshaus. "DasGeheimnis des Kardinals" sucht nach dem Grund der großen Beliebtheitdieses Kirchenmannes in der Kirche und auch bei Kirchenfernen undporträtiert einen politischen wie kritischen Zeitgenossen, der vonFreunden wie auch Kritikern hoch geachtet war und ist.Auch die Radioprogramme berichten. Informationen auch aufhttps://www.swr.de/swraktuell/Die Sendungen des SWR Fernsehens am Sonntag, 11. März 201815:40-15:45 Uhr - SWR extra "Zum Tode von Karl Kardinal Lehmann"(SWR Fernsehen für RP und BW sowie SR)15:45-16:30 Uhr - "Das Geheimnis des Kardinals" (SWR Fernsehen fürRP und BW SR)18:45-19:15 Uhr - SWR extra "Zum Tode von Karl Kardinal Lehmann"(SWR Fernsehen für RP und BW)Der Hessische Rundfunk übernimmt "Das Geheimnis des Kardinals" amspäten Abend. Wiederholung im SWR Fernsehen am morgigen Montag, 12.März, ab 15:15 Uhr.Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.de.Original-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell