Aemetis Aktie: Es wird konkret!

An der Heimatbörse NASDAQ GM notiert Aemetis per 07.01.2022, 11:49 Uhr bei 11.31 USD. Aemetis zählt zum Segment "Öl & Gas Raffination & Marketing".

Aemetis haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 6 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 6 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Sentiment und Buzz: Aemetis lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Aemetis in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Aemetis. Es gab insgesamt sieben positive und vier negative Tage. An drei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Aemetis daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Aemetis von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Aemetis-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 7 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aemetis vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (33,5 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 196,2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 11,31 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Aemetis eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.