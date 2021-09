Ältester Fußballverein Italiens: US-Investor übernimmt FC Genua

GENUA (dpa-AFX) - Der FC Genua als ältester Fußballverein Italiens ist an eine amerikanische Investmentfirma verkauft worden.



777 Partners aus Miami erwarb 99,9 Prozent der Anteile an dem Verein aus der Serie A, wie am Donnerstag mitgeteilt wurde. Der bisherige Eigner des Clubs aus der ligurischen Hafenstadt, der Spielzeughersteller Enrico Preziosi, bleibe im Vorstand des Vereins, hieß es. Der Genoa Cricket and Football Club war 1893 gegründet worden und ist um ein paar Jahre älter als Spitzenteams wie Juventus Turin (1897) und AC Mailand (1899). Genua ist neunmaliger italienischer Meister, zuletzt aber im Jahr 1924. Seit dem Aufstieg 2007 ist der Club wieder erstklassig.

777 Partners ist eine 2015 gegründete US-Investmentfirma mit Sitz in Miami (Floria) und Beteiligungen in unterschiedlichen Bereichen wie der Luftfahrt, dem Finanzsektor und Versicherungen. Auf dem Sportmarkt ist 777 Partners unter anderem Anteilseigner beim spanischen Erstligisten FC Sevilla./msw/DP/ngu