Älteste freie Sparkasse Deutschlands feiert 200. Geburtstag

LÜBECK (dpa-AFX) - Die Sparkasse zu Lübeck feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges Bestehen.



Sie gehört zu den ältesten Sparkassen Deutschlands und ist eine von bundesweit fünf freien Sparkassen, die nicht kommunal gebunden sind. Im frühen 19. Jahrhundert war die Sparkasse in erster Linie eine Bank der kleinen Leute, der Handwerker und Dienstmädchen. "Heute zählen zu unseren Kunden Unternehmen der Region ebenso wie Privatleute", sagte Unternehmenssprecher Jörg Sanftleben.

Zum Jubiläumsfestakt am 17. Juni sind nach Angaben Sanftlebens rund 1000 Personen geladen. Neben Vertretern der lokalen Politik und Wirtschaft wird auch der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Georg Fahrenschon, erwartet.

Wie alle freien Sparkassen ist auch die Sparkasse zu Lübeck eine Aktiengesellschaft. "Es gibt allerdings eine Besonderheit in der Aktionärsstruktur", sagt Thomas Wersebe vom Verband der Freien Sparkassen. "Hauptaktionär in Lübeck ist eine gemeinnützige Stiftung, über die ein beträchtlicher Teil der ausgeschütteten Dividende festgelegten Stiftungszwecken zugutekommt." Nach Angaben der Stiftung wurden 2016 knapp zwei Millionen Euro an Sport-, Kultur- und Bildungseinrichtungen ausgeschüttet. Zwischen 2004 und 2016 waren es insgesamt rund 30 Millionen Euro.

Mit dem Festakt in der Musik- und Kongresshalle erinnert die Sparkasse an ihren ersten Geschäftstag im Juni 1817. Kunden der ersten Stunde waren zwei Dienstmädchen, ein Landmann aus Sierksrade im heutigen Kreis Herzogtum Lauenburg und der Vorsteher der Sonntagsschule, wie das "Cassa-Buch" vermerkte.

Knapp 40 Jahre zuvor, im Jahr 1778, war in Hamburg eine "Ersparungskasse", die heutige Hamburger Sparkasse (Haspa) gegründet worden.

Mit einer Bilanzsumme von 2,88 Milliarden Euro im Jahr 2016 rangiert die Sparkasse zu Lübeck im oberen Mittelfeld der rund 400 Sparkassen in Deutschland. Zum Vergleich: Die Haspa als größte deutsche Sparkasse erzielte eine Bilanzsumme von rund 44 Milliarden Euro. "Wir waren und sind Lübeck und der Region sehr verbunden und übernehmen soziale, ökonomische und kulturelle Verantwortung", sagte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse zu Lübeck AG, Frank Schumacher./ems/DP/he