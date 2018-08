Ältere sollten beim Sport ihre Belastungsgrenze kennen

Baierbrunn (ots) - So gut Sport auch für Senioren ist - Expertenwarnen vor Überanstrengung. "Älteren rate ich dazu, moderat zutrainieren, gut auf eigene Körpersignale zu achten und den Puls imBlick zu behalten", betont Dr. Verena Heinicke, Internistin undSportmedizinerin an der Technischen Uni München, im Apothekenmagazin"Senioren Ratgeber". Das schützt Muskeln, Bänder, Gelenke und dasHerzkreislauf-System vor einer möglichen Überbelastung. "Theoretischkann jede extreme Überanstrengung für Ältere zu viel sein, vor allemfür Herz und Gefäße", warnt Dr. Frank Gindele, Kardiologe undleitender Oberarzt am Rotkreuzklinikum München. Ältere sollten dahervorsorglich beim Arzt einen Sport-Check vornehmen lassen. "Selbst wersich eigentlich gesund und fit fühlt, geht so auf Nummer sicher", soGindele. "Nahezu jeder Ältere hat einen Risikofaktor, der zumöglichen Einschränkungen der Belastbarkeit führen kann." DerSport-Check besteht aus einem Gespräch und einem Ruhe-EKG, beiÄlteren kommt manchmal ein Belastungs-EKG, dazu, bei Herzpatienteneine Laktatmessung. Durch die Untersuchungen kann sich der Arzt eingenaues Bild darüber machen, was sich der Patient zumuten kann, undfür diesen den optimalen Trainingspuls errechnen.Ideal sind alle Sportarten mit gleichmäßigem Bewegungsablauf undgleichbleibender Kraftanstrengung - Wandern, Walken oder Radfahren inder Ebene. "Man soll ins Schwitzen kommen, der Atem darf sichbeschleunigen, man muss sich aber noch locker unterhalten können", soHeinicke. Aufhören heißt es bei Schwäche, Schwindel, Übelkeit,Atemnot, Erschöpfung oder Schmerzen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 8/2018 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Senioren Ratgeber, übermittelt durch news aktuell