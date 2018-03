Ägyptens Christen erinnern an blutigen Palmsonntag 2017 / Vor Präsidentschaftswahlen ist Sicherheit der Christen zu wenig gewährleistet (FOTO)

Kelkheim (ots) -Den Palmsonntag feiern Ägyptens Christen traditionell mitfestlichen Gottesdiensten. Am kommenden Sonntag mischt sich Trauer indie Feierlichkeiten, wenn die Christen der 49 Menschen gedenken, dievor einem Jahr, am Palmsonntag 2017, in den Kirchen von Tanta undAlexandria in den Tod gerissen wurden. Selbstmordattentäter hattengezielt die Gottesdienste gewählt, um möglichst viel Leid über dieChristen zu bringen. In einer Serie tödlicher Angriffe mussten 2017mehr als 100 Christen in Ägypten ihr Leben lassen.Einer der Wachmänner der Kirche in Alexandria, Naseem Fahmi, hatteden Attentäter noch am Eingang der Kirche stoppen und so viele Lebenretten können, während er selbst den Tod fand. Seine Frau Samirasagte gegenüber Open Doors: "Ich bin stolz darauf, was mein Manngetan hat. Aber das Leben ist seit seinem Tod schwer. Naseem lebtefür die Kirche und nun lebt er im Himmel. Ich weiß, er ist an einemguten Ort." Auf den Mörder ihres Mannes und dessen Gesinnungsbrüderangesprochen, erklärt Samira: "Ich vergebe euch und bete, dass Gotteuch vergibt und euch die Augen öffnet und eure Sinne erleuchtet."Der Geistliche Boules George veröffentlichte kurz nach denAnschlägen eine "Botschaft an die, die uns töten". Er beschreibtdarin, dass die Kirchen am Tag danach so voll waren wie noch nie."Normalerweise sind die Menschen nach den Gottesdiensten amPalmsonntag müde und kommen am Montagabend nicht. Aber als ich heutehier eintraf, saßen Gottesdienstbesucher sogar auf Stühlen außerhalbder Kirche. Alle Plätze waren besetzt. Es gab nicht eine freieNische." Und an die Attentäter gerichtet: "Wir lieben euch. Daswerdet ihr nicht verstehen, doch das hat Jesus uns gelehrt: Liebteure Feinde. Wir Christen haben keine Feinde, andere erklären unsjedoch zu ihren Feinden. Wir beten für euch."Bei der anstehenden Präsidentschaftswahl am 26.-28. März istdennoch ihre Sicherheit für die Christen ein wichtiges Thema.Präsident al-Sisi will einheitliches Ägypten für Christen undMuslimeFast alle Herausforderer des bestehenden Machthabers Abdel Fattahal-Sisi haben ihre Kandidatur in den letzten Wochen zurückgezogen,zumeist unfreiwillig. Einen Wahlboykott lehnen die Kirchen jedoch ab.Papst Tawadros II., Oberhaupt der Orthodoxen Kirche und damit dergrößten christlichen Glaubensgemeinschaft in Ägypten, stellt sichöffentlich zu al-Sisi. Der hatte sich mehr als jeder früherePräsident Ägyptens für die Belange der Christen eingesetzt, was ihnenverstärkt Feindseligkeit bis hin zu Hass von Salafisten undMuslimbrüdern gebracht hat.Unter Muslimen und Christen gibt es Befürworter und Gegner vonal-Sisi. Ein Pastor aus dem Gouvernement al-Fayyum macht deutlich,warum er für ihn stimmen wird: "Die Kopten sehen in al-Sisi den Mannder nationalen Einheit. Er vertritt einen moderaten Islam und willkeine Trennung von Muslimen und Christen." Afaf, eine Buchhalterinaus Kairo, sieht in al-Sisi die Alternative zu einem islamistischenRegime: "Wir werden den Mann wählen, der uns aus der Herrschaft derMuslimbrüder gerettet hat." Mehr als 20 Millionen Ägypter hatten imJuni 2013 die Absetzung des damaligen Präsidenten Mursi gefordert.Gleichzeitig steht die Regierung al-Sisi aufgrund ihrer sehrdurchwachsenen Bilanz im Bereich der Menschenrechte immer wieder inder Kritik. Ob es zukünftig sozialen Frieden und damit dieVoraussetzung für eine anhaltende wirtschaftliche undgesellschaftliche Entwicklung geben wird, hängt vom zukünftigenPräsidenten und seiner Regierung, ebenso aber von den Muslimen undihren Leitern ab. Sie machen knapp 90 Prozent der Bevölkerung aus.Eine Gleichberechtigung der Christen fehlt, die Übergriffe gegen siehaben 2017 deutlich zugenommen. Auf dem aktuellenWeltverfolgungsindex belegt Ägypten Rang 17, im Vorjahr noch Rang 21.Markus Rode, der Leiter von Open Doors Deutschland, sagt mit Blickauf die Wahlen und Feiertage in Ägypten: "In der kommenden Wochewerden Ägyptens Bürger einen neuen Präsidenten wählen. Am Sonntagdavor - dem Palmsonntag - werden die Christen für ihr Land beten, dassie lieben und in dem sie seit fast 2.000 Jahren ihren Glauben leben.Wir bitten um Gebet für die Familien, die durch Anschläge ihreLiebsten verloren haben, und rufen dazu auf, für friedlicheGottesdienste am Palmsonntag und an Ostern sowie für friedlicheWahlen zu beten."Für Fotos und Interviews mit Markus Rode wenden Sie sich bitte anunser Pressebüro:Kontakt PresseOpen Doors Deutschland e.V.Postfach 11 42D-65761 KelkheimT 06195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell