Vor Ägypten-Reise Merkels - ROG fordert Freiheit für inhaftierte Journalisten

Berlin (ots) - Reporter ohne Grenzen (ROG) ruft BundeskanzlerinAngela Merkel auf, sich bei ihrer Ägypten-Reise Ende dieser Woche fürdie Freilassung inhaftierter Journalisten und für Reformen anmedienfeindlichen Gesetzen einzusetzen. Unter Präsident Abdel Fattahal-Sisi hat die Unterdrückung der Pressefreiheit in Ägyptenerschreckende Ausmaße angenommen. Mindestens 25 Journalisten sitzenwegen ihrer Arbeit im Gefängnis, darunter der seit mehr als dreiJahren ohne Urteil inhaftierte Fotojournalist Shawkan."Ägypten unterdrückt kritischen Journalismus mit brachialenMethoden", sagte ROG-Geschäftsführer Christian Mihr. "Die Justiz mussendlich aufhören, Journalisten jahrelang ohne Urteil festzuhaltenoder in grotesken Massenprozessen abzuurteilen. BundeskanzlerinMerkel muss bei ihren Gesprächen deutlich machen, dass solchePraktiken durch nichts zu rechtfertigen sind."Ägypten steht auf Platz 159 von 180 Ländern auf der jährlichenRangliste der Pressefreiheit. Das Land zählt neben der Türkei undChina zu den Staaten mit den meisten wegen ihrer Arbeit inhaftiertenJournalisten weltweit. Viele Häftlinge berichten von Folter undMisshandlungen, einige erhalten trotz schwerer Erkrankungen keineangemessene medizinische Versorgung.FOTOGRAF SHAWKAN IST SEIT 2013 OHNE URTEIL IN HAFTBesonders gravierend ist der Fall von Mahmud Abu Seid aliasShawkan, der als freier Fotograf unter anderem für die AgenturenDemotix und Corbis sowie für das deutsche Magazin Focus arbeitete. Erwurde am 14. August 2013 festgenommen, als er über die gewaltsameAuflösung der Protestcamps von Anhängern des gestürzten PräsidentenMohammed Mursi berichtete. In einem Massenprozess mit mehr als 700weiteren Angeklagten steht er seit Dezember 2015 wegen Vorwürfen wieWaffenbesitz, Teilnahme an einer illegalen Versammlung, Störung desöffentlichen Friedens, Mord und Mordversuch vor Gericht.Obwohl Shawkan von den Folgen zeitweiliger Einzelhaft und einerHepatis-C-Erkrankung schwer gezeichnet ist, wurde ihm eineHaftverschonung aus medizinischen Gründen bislang versagt. DieUN-Arbeitsgruppe zu willkürlicher Haft forderte vergangenen Augustseine sofortige Freilassung (http://t1p.de/01kp). Zuletzt wurdeShawkans Prozess vergangenen Samstag auf den 21. März vertagt(http://t1p.de/q8fz). ROG fordert unter anderem mit einerProtestmail-Aktion seine Freilassung(www.reporter-ohne-grenzen.de/mitmachen/shawkan).Abdullah al-Facharani und Samhi Mustafa wurden am 11. April 2015zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Derzeit läuft in Kairo ihrvon einem Berufungsgericht angeordnetes Wiederaufnahmeverfahren.Facharani und Mustafa wurden am 25. August 2013 festgenommen.Zunächst warf man ihnen Störung des öffentlichen Friedens vor, späterschwenkte der Generalstaatsanwalt auf den Vorwurf der Verbreitung vonChaos und falschen Informationen um.Zudem beschuldigte er sie, an der Bildung einer "Kommandozentrale"beteiligt gewesen zu sein. Deren Ziel sei es gewesen, falscheNachrichten und manipulierte Bilder im Ausland zu verbreiten, um dieRegierung zu destabilisieren und die Muslimbruderschaft zurück an dieMacht zu bringen (http://t1p.de/hkhk).Die beiden Journalisten gehören zu den führenden Köpfen desBürgerjournalimus-Projekts Rassd. Sie wurden in der Vergangenheitauch von der Deutsche Welle Akademie trainiert, und Facharanibesuchte im Sommer 2012 im Rahmen einer "Blogger-Tour" desAuswärtigen Amts Deutschland. Beide haben über Misshandlungen inPolizeigewahrsam berichtet, ihr Prozess war von schwerenVerfahrensmängeln gekennzeichnet. Sie wurden in einem Massenverfahrenmit insgesamt 51 Angeklagten abgeurteilt, darunter der Anführer derMuslimbruderschaft Mohammad Badie und weitere ranghohe Vertreter derOrganisation. Die Arbeitsgruppe des UN-Menschenrechtsrats zuwillkürlichen Verhaftungen stuft auch ihre Haft als willkürlich einund hat ihre sofortige Freilassung gefordert (http://t1p.de/que1).FÜHRUNG DES JOURNALISTENVERBANDS ZU HAFTSTRAFEN VERURTEILTDrei führende Köpfe des ägyptischen Journalistenverbands wurden am19. November zu jeweils zwei Jahren Haft verurteilt.Verbandspräsident Jahja Kalasch sowie die Vorstandsmitglieder GamalAbd al-Rahim und Chaled el-Balschi sollen im vergangenen April zweiwegen einer Protestaktion gesuchten Journalisten Zuflucht vor denBehörden geboten haben (http://t1p.de/qt3w). Ihr Berufungsprozessgeht am 25. März weiter (http://t1p.de/qupj).Seit Ende November 2015 ist der Investigativjournalist IsmailAlexandrani im Gefängnis, der vor allem über Jihadistengruppen aufder Sinai-Halbinsel berichte hat. Die Behörden werfen ihm vor, erhabe falsche Informationen verbreitet und sei ein Mitglied derverbotenen Muslimbruderschaft. Obwohl ein Richter am 20. November2016 seine Freilassung unter Auflagen anordnete, ist er weiterhin inHaft: Das Gericht folgte gab der Berufung der Staatsanwaltschaftgegen die Freilassung statt (http://t1p.de/qt3w). DieUntersuchungshaft wurde zuletzt am 12. Februar für weitere 45 Tageverlängert (http://t1p.de/14dn).GESETZ SIEHT STAATLICH KONTROLLIERTEN MEDIENRAT VORAuch neue Gesetze engen den Spielraum für unabhängigenJournalismus in Ägypten immer weiter ein. Im Dezember 2016verabschiedete das Parlament ein Mediengesetz, das die Gründung einesvom Präsidenten ernannten Medienrats vorsieht (http://t1p.de/v5r6).Dieser soll unter anderem die Finanzierung von Medienunternehmenuntersuchen, Verstöße gegen die "nationale Sicherheit" ahnden und dasRecht der Bürger auf "freie und wahrhaftige" Berichterstattungschützen.Ein Anti-Terror-Gesetz von August 2015 sieht hohe Geldstrafen fürJournalisten vor, die in ihren Berichten über Anschläge und andereAktivitäten von Extremisten von offiziellen Angaben wie der Zahl derAnschlagsopfer abweichen (http://t1p.de/me0z).Weitere Informationen zur Lage der Journalisten in Ägypten findenSie unter www.reporter-ohne-grenzen.de/ägypten, dieProtestmail-Aktion für den inhaftierten Fotografen Shawkan unterwww.reporter-ohne-grenzen.de/mitmachen/shawkan.