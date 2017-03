Ägypten: Germania verbindet weitere Städte mit Hurghada und Sharm el-Sheikh

Berlin (ots) - Für den kommenden Winter gibt es sonnigeAussichten: Germania fliegt noch öfter in die Bade- und Tauchregionam Roten Meer. Von mehreren deutschen Flughäfen aus bietet diegrün-weiße Airline die Möglichkeit, den grauen Tagen zu entfliehenund in Ägypten reichlich Sonne zu tanken. Ab November 2017 geht eswie gewohnt von Dresden, Bremen, Rostock-Laage, Erfurt-Weimar undDüsseldorf einmal pro Woche nach Hurghada. Neu hinzu kommen nun dieFlughäfen Berlin-Schönefeld, Friedrichshafen, Münster/Osnabrück undNürnberg.Auch die Flüge nach Sharm el-Sheikh werden aufgestockt: Zu denbestehenden Verbindungen ab München und Düsseldorf kommen Flüge abBerlin-Schönefeld, Bremen, Dresden, Hamburg und Nürnberg hinzu. Damitfliegt Germania sieben Mal in der Woche nach Sharm el-Sheikh.Die Badeorte am Roten Meer begeistern durch eine Vielzahl anWassersport-Möglichkeiten: Taucher und Schnorchler können unterWasser ein farbenfrohes Naturparadies entdecken. Über der Oberflächekommen Wind- und Kite-Surfer gut in Fahrt. Wer es lieber sandig mag,kann mit Quad-Touren in der Wüste oder mit Beachvolleyballvielseitigen Ferienspaß finden.Auf Flügen nach Ägypten versorgt Germania Passagiere mitkostenfreien Softdrinks und warmem Essen. Tickets sind im Internetunter flygermania.com, telefonisch unter +49 30 610 818 000(Normaltarif aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunkpreise könnenabweichen) sowie im Reisebüro buchbar. Alle genannten Preiseverstehen sich inklusive Steuern und Gebühren und enthalten bereitsdie gesetzlich vorgeschriebene Luftverkehrsabgabe.Germania ist eine unabhängige deutsche Fluggesellschaft mit über30 Jahren Unternehmensgeschichte. Auf Kurz- und Mittelstrecke fliegtdie Airline mit dem grün-weißen Logo jährlich mehr als 2,8 MillionenPassagiere. Von 20 Abflughäfen in Europa bietet Germania Verbindungenzu mehr als 55 Zielen innerhalb des Kontinents, nach Nordafrika sowiein den Nahen und Mittleren Osten. Die Fluggesellschaft bietetentgegen dem Trend den bewährten Service an Bord aus kostenfreienSnacks, Softdrinks, Zeitschriften und mindestens 20 KilogrammFreigepäck. Im Geschäftsmodell vereint Germania die Bereiche Linien-,Charter- und Werksverkehr. Zusammen mit der SchweizerSchwestergesellschaft Germania Flug AG betreibt das Unternehmenderzeit 25 Flugzeuge. Für deren Wartung sorgt die Germania TechnikBrandenburg. www.flygermania.comPressekontakt:Sabine TellerHead of PRPhone: +49 30 52280 8765Fax: +49 30 52280 8361Email: presse@germania.aeroInternet: www.flygermania.comGermania Fluggesellschaft mbHRiedemannweg 5813627 BerlinGermanyOriginal-Content von: Germania Fluggesellschaft mbH, übermittelt durch news aktuell