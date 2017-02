Aegon NV (AGN): Achtung Trendwechsel!

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

Rückblick: Der niederländische Experte in Sachen Lebensversicherungen (ISIN: NL0000303709) hat sich in den letzten Monaten unglaublich stark entwickeln können. Die Kurse explodierten förmlich nach oben und konnten zwischenzeitlich mehr als 50 Prozent an Wert zulegen. Weiterhin befndet sich die Aktie in einem soliden Aufwärtstrend mit wichtigen Unterstützungen im Bereich von 4,90 Euro.

Meinung: Und gerade hier liegt unsere Chance. Sollte der Support nach unten gebrochen werden, könnte eine stärkere Korrektur einsetzen. Die große rote Kerze im Chart signalisiert uns sehr starken Verkaufsdruck, das könnte der Beginn eines großen Verkaufssignals sein. Die letzte Rallye startete vice versa mit einer großen grünen Kerze im November.

