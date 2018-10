Aegon: Lohnt sich ein genauerer Blick?

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

Liebe Leser,

wie es scheint, ist die Situation bei Aegon derzeit recht ausbalanciert. Dies berichtete Jens Becker letzte Woche in einer Analyse.

Der Stand! Am 02.10.2018 um 21:30 Uhr notierte die Aegon-Aktie an der Börse EN Amsterdam im Segment „Lebens- und Krankenversicherung“ bei 5,60 EUR. Die Entwicklung! Die Stimmung in sozialen Netzwerken war zuletzt überwiegend negativ und es wurde verstärkt über negative Themen gesprochen. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.