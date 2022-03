Aegon-Aktie: Unerwarteter Rückkauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

DEN HAAG (dpa-AFX) – Das niederländische Versicherungsunternehmen Aegon NV (AEG, AGN.L) hat am Mittwoch mitgeteilt, dass es den Verkauf seines ungarischen Geschäfts an die Vienna Insurance Group AG (VIG) abgeschlossen hat. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen einen Aktienrückkauf im Wert von 300 Millionen Euro an.

Überblick

Der Bruttoerlös aus dem Verkauf beläuft sich auf 620 Millionen Euro. Wie im Jahr 2020 angekündigt, ist



