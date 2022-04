Aegon-Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

Mit einem Gewinn von 1,7 Mrd € lag die Ertragskraft auf einem historisch hohen Niveau. In der vorliegenden Historie hat Aegon nur in den Jahren 2010 und 2017 mehr verdient. Im 4. Quartal 2021 verdiente Aegon mit 504 Mio € nahezu doppelt so viel wie im Vorjahr. Zu den guten Ergebnissen hat nicht zuletzt das verbesserte Kapitalanlageergebnis beigetragen. Das operative Ergebnis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung