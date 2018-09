Aegon Aktie: Aegon setzt weltweit den Rotstift an

Weitere Suchergebnisse zu "Aegon":

In den Bemühungen, die Rentabilität zu steigern, macht Aegon ernst und setzt weltweit den Rotstift an. So wurden 2.000 Mitarbeiter in den USA in eine externe Gesellschaft ausgegliedert. Allein diese Maßnahme soll die Kosten um 86 Mio € pro Jahr drücken. Dem stehen Sonderaufwendungen von 102 Mio € gegenüber. Zudem wurde das Irlandgeschäft mit einem Verlust von 294 Mio € verkauft.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.