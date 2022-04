Aeglea Bio-Aktie: Neue Daten für seltene Stoffwechselkrankheit!

Aeglea BioTherapeutics Inc (NASDAQ:AGLE) teilte zusätzliche Daten aus der PEACE-Phase-3-Studie zur Bewertung von Pegzilarginase bei Arginase-1-Mangel mit. Was ist Arginase-1-Mangel? Arginase-1-Mangel ist eine seltene Erbkrankheit, die durch einen vollständigen oder teilweisen Mangel des Enzyms Arginase in der Leber und den roten Blutkörperchen gekennzeichnet ist. Arginase spielt eine Rolle beim Abbau und Abtransport von Stickstoff aus dem Körper, einem Prozess, der als Harnstoffzyklus bekannt… Hier weiterlesen