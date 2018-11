Aegean Marine Petroleum Network: Was könnte jetzt noch passieren?

Am 19.11.2018 ging die Aktie Aegean Marine Petroleum Network an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 0,05 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Lagerung und Transport von Öl und Gas".

Unsere Analysten haben Aegean Marine Petroleum Network nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Dividende: Aegean Marine Petroleum Network schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Oil, Gas & Coal auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,1 % und somit 1,03 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 5,07 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Aegean Marine Petroleum Network beträgt das aktuelle KGV 9,01. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Oil, Gas & Coal" haben im Durchschnitt ein KGV von 57,32. Aegean Marine Petroleum Network ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aegean Marine Petroleum Network-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,94 USD mit dem aktuellen Kurs (0,05 USD), ergibt sich eine Abweichung von -97,42 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (1,09 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt (-95,41 Prozent Abweichung). Die Aegean Marine Petroleum Network-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Sell"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Sell"-Rating.