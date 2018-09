Aecon: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Am 20.09.2018 ging die Aktie Aecon an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 15,57 CAD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Bauwesen".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Aecon einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Aecon jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Aecon investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 3,13 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Engineering & Construction Svcs einen Mehrertrag in Höhe von 1,22 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

2. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Aecon konnte in den vergangenen vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes verzeichnet werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Buy". Bei der Kommunikationsfrequenz konnte eine Zunahme registriert werden. D. h. in den letzten Wochen wurde vermehrt über das Unternehmen gesprochen. Insgesamt erhält Aecon auf dieser Stufe daher eine "Buy"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Aecon als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 3 Hold, 1 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Aecon vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 20,25 CAD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 30,05 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 15,57 CAD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".