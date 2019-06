Aecc Aero Science: Wie wird der Markt DARAUF reagieren?

Per 05.06.2019, 02:16 Uhr wird für die Aktie Aecc Aero Science am Heimatmarkt Shanghai der Kurs von 14,01 CNH angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Aecc Aero Science haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Aecc Aero Science schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,17 % und somit 1,85 Prozentpunkte weniger als die im Mittel üblichen 2,03 % aus. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zur Einstufung "Sell".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Aecc Aero Science. Es gab insgesamt zwei positive und vier negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Aecc Aero Science daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Aecc Aero Science von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Aecc Aero Science-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 13,63 CNH mit dem aktuellen Kurs (14,01 CNH), ergibt sich eine Abweichung von +2,79 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen Wert (15,93 CNH) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-12,05 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Aecc Aero Science-Aktie, und zwar ein "Sell"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.