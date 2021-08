Adyen präsentiert Score mit GoFundMe - ein Tool für maschinelles Lernen zur einfachen Identifizierung böswilliger Plattform-Nutzer.

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Adyen (AMS: ADYEN), die globale Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen, startete heute Score. Das Unternehmen ist der erste Anbieter einer auf maschinellem Lernen basierenden Lösung auf einer einzigen Plattform für die Meldung unregelmäßiger Aktivitäten und die Überwachung der Plattform-Compliance. Durch die Analyse der Daten der Plattform-Händler und das Aufzeigen von ungewöhnlichem Verhalten der Plattform-Nutzer hilft Score den Adyen-Händlern, den Missbrauch der Plattform zu verhindern. Da Score Erkenntnisse über eine breite Palette von Risikosignalen liefert, ist das Tool eine wichtige Unterstützung für die Compliance-Verfahren von Plattform-Händlern. Durch die Verbesserung der Effektivität und die Verringerung des Zeitaufwands für Sicherheitsüberprüfungen der Plattform-Nutzer erhöht Score die operative Skalierbarkeit der Plattformen.Score ist die neueste Ergänzung zum Angebot des Unternehmens für Plattformen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3274848-1&h=1126099850&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3274848-1%26h%3D4157110625%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adyen.com%252Four-solution%252Fmarketplaces-and-platforms%26a%3Doffering%2Bfor%2Bplatforms&a=Angebot+des+Unternehmens+f%C3%BCr+Plattformen). GoFundMe, die globale Online-Fundraising-Plattform, ist einer der ersten Händler von Adyen, die Score in den letzten sechs Monaten implementiert haben."Score hat uns geholfen, den bestmöglichen Service zu bieten, um so vielen Menschen wie möglich zu helfen - und gleichzeitig sicherzustellen, dass unsere Kunden darauf vertrauen, dass GoFundMe sie sicher und geschützt hält", betonte Matthew Murray, Director of Risk & Compliance bei GoFundMe. "Wir setzen ständig die besten Instrumente ein, um uns ein vollständiges und genaues Bild von unserem Risikoprofil zu machen, und waren daher erfreut, Score, diese neue Lösung, als erste testen zu können.""Hier treffen Technik und Compliance aufeinander - wir freuen uns sehr über die Einführung von Score, da wir nun in der Lage sind, unsere Plattform-Händler bei der Überwachung von Betrug und Integrität der Plattform-Nutzer zu unterstützen. Die Verringerung des Risikos hat für Plattform-Unternehmen höchste Priorität", erläuterte Mariëtte Swart, CLCO von Adyen. "Die Funktionalität gibt unseren Händlern die volle Kontrolle und bietet eine Lösung, die nie aufhört zu lernen."Weitere Produktinformationen zu Score finden Sie hier.Informationen zu AdyenAdyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen. Sie bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und den weltweit bevorzugten Zahlungsmethoden der Verbraucher verbunden ist. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreut Adyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal. Adyen verbessert und erweitert sein Produktangebot kontinuierlich im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit. Neue Produkte und Funktionen werden über Pressemitteilungen und Produkt-Updates auf der Website des Unternehmens angekündigt.Über GoFundMeGoFundMe wurde 2010 gegründet und ist die weltweit größte Fundraising-Plattform, die Menschen die Möglichkeit gibt, Hilfe zu geben und zu erhalten. Seitdem wurden mit mehr als 15 Milliarden Dollar aus über 200 Millionen Spenden Menschen mit Bedürfnissen und Träumen geholfen und gleichzeitig eine große Wirkung erzielt. GoFundMe baut ein globales Unterstützungssystem auf, das jedem die Möglichkeit gibt, sich zu entfalten.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3274848-1&h=956211882&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3274848-1%26h%3D785114204%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1490851%252FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1490851%252FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1490851%2FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg)Pressekontakt:Kayla LaDukekayla.laduke@adyen.comOriginal-Content von: Adyen, übermittelt durch news aktuell