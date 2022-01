Adyen führt Android POS-Terminals ein

Weitere Suchergebnisse zu "Adyen":

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Adyen, die globale Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen, gab heute die Einführung von mobilen Android-POS-Terminals in der EU, Großbritannien und den Vereinigten Staaten bekannt. Die Geräte stellen einen grundlegenden Wandel in der Rolle des Zahlungsterminals dar, denn sie fungieren als All-in-One-Lösung und machen separate Registrierkassen, Barcode-Scanner und kundenorientierte Displays überflüssig. Darüber hinaus sind die Terminals mit einem App-Management-System ausgestattet, das es den Händlern ermöglicht, die Apps, die sie täglich nutzen, hochzuladen und zu verwalten, z. B. für die Bestandsverwaltung, Kundenbindungsprogramme, Retouren und mehr. Die Einführung dieser Mehrzweck-Terminals wird nicht nur die Kosten für die Hardware senken, sondern den Unternehmen auch helfen, das Kundenerlebnis vor Ort drastisch zu verbessern.Palisis, ein Anbieter von Vertriebs- und Betriebslösungen für die Tourismus- und Transportbranche, und Immfly, ein Anbieter von digitalen Dienstleistungen während des Fluges, gehören zu den ersten Händlern, die die Terminals von Adyen einsetzen.„Die Verbraucher wollen zunehmend Produkte, Eintrittskarten oder ihr Essen dort bezahlen, wo sie gerade sind, ohne in der Schlange zu stehen. Bestehende mobile POS-Lösungen umfassen in der Regel mehrere Hardwarekomponenten. Unsere All-in-One-Android-Terminals kombinieren die Flexibilität der Android-Plattform mit der Sicherheit eines PCI-zertifizierten Zahlungsterminals. Sie unterstützen eine Vielzahl von Anwendungsfällen, und sowohl Immfly als auch Palisis sind großartige Beispiele dafür, wie sie unseren Händlern und ihren Mitarbeitern mehr Mobilität und Funktionalität bieten", sagt Jan-Pieter Lips, Head of Unified Commerce bei Adyen. „Bequemlichkeit ist der Schlüssel für ein optimales Kundenerlebnis, und diese Terminals helfen den Händlern, diesen Standard zu erfüllen. Darüber hinaus ermöglicht der Einsatz dieser Geräte den Händlern, mit denen wir zusammenarbeiten, eine schlanke Betriebsstruktur, da sie keine separaten Systeme installieren müssen, damit alles funktioniert."Für weitere Informationen über das POS-Angebot von Adyen klicken Sie hier.Informationen zu AdyenAdyen (AMS: ADYEN) ist die Zahlungsplattform der Wahl für viele der weltweit führenden Unternehmen. Sie bietet eine moderne End-to-End-Infrastruktur, die direkt mit Visa, Mastercard und den weltweit bevorzugten Zahlungsmethoden der Verbraucher verbunden ist. Adyen bietet reibungslose Zahlungen über Online-, Mobil- und In-Store-Kanäle. Mit Niederlassungen auf der ganzen Welt betreut Adyen Kunden wie Facebook, Uber, Spotify, Casper, Bonobos und L'Oréal. Adyen verbessert und erweitert sein Produktangebot kontinuierlich im Rahmen seiner normalen Geschäftstätigkeit. Neue Produkte und Funktionen werden über Pressemitteilungen und Produkt-Updates auf der Website des Unternehmens angekündigt.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3403506-1&h=2892389148&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3403506-1%26h%3D2513066085%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1490851%252FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1490851%252FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1490851%2FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg)Pressekontakt:Kayla LaDuke,702-439-0394,kayla.laduke@adyen.comOriginal-Content von: Adyen Inc., übermittelt durch news aktuell