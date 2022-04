Adyen-Zahlungsplattform von Amazon Japan ausgewählt

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Tokyo (ots/PRNewswire) -Die einheitliche Plattform von Adyen ermöglicht Amazon.co.jp die Optimierung des Checkout-ErlebnissesAdyen (AMS:ADYEN), die globale Finanzplattform der Wahl für führende Unternehmen, wickelt jetzt Zahlungen für Amazon Japan ab. Mit Hilfe der Plattform von Adyen wird Amazon Japan die Zahlungsdaten und die Kaufabwicklung für seine Amazon.co.jp-Kunden weiter optimieren.Die direkte Akquise und die datenreichen Einblicke von Adyen ermöglichen es Amazon Japan, seinen Kunden einen nahtloseren Ablauf zu bieten, unabhängig davon, ob sie in Japan oder in Übersee einkaufen.„Japans digitaler Sektor hat in den letzten zwei Jahren ein rasantes Wachstum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3515311-1&h=485009009&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3515311-1%26h%3D1888441201%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.meti.go.jp%252Fenglish%252Fpress%252F2021%252F0730_002.html%26a%3Daccelerated%2Bgrowth&a=rasantes+Wachstum) durchgangen. Die Nutzung der Plattform von Adyen ermöglicht es Amazon Japan, mit unseren Tools zur Zahlungsoptimierung und unseren Dateneinblicken ein noch besseres Kundenerlebnis zu bieten", so Jonathan Epstein, Country Manager Japan bei Adyen.„Wir sind bestrebt, unseren Kunden das beste Einkaufserlebnis zu bieten, und die globale Zahlungsexpertise von Adyen passt hervorragend zu Amazons kundenorientierter Philosophie", sagt Henri Tsuruta, Head of Finance, Amazon Japan Consumer Payments.Informationen zu Adyen Adyen (AMS: ADYEN) ist die Finanztechnologieplattform der Wahl für führende Unternehmen. Durch die Bereitstellung von End-to-End-Zahlungsfunktionen, datengesteuerten Erkenntnissen und Finanzprodukten in einer einzigen globalen Lösung hilft Adyen Unternehmen, ihre Ziele schneller zu erreichen. Adyen hat Niederlassungen auf der ganzen Welt und arbeitet mit Unternehmen wie Facebook, SHEIN, Uber, Spotify, L'Oréal, Cathay Pacific, Grab, Klook und Singapore Airlines zusammen. Die in diesem Händler-Update beschriebene Zusammenarbeit mit Amazon Japan unterstreicht das kontinuierliche Wachstum von Adyen mit bestehenden und neuen Händlern im Laufe der Jahre.*Amazon und Amazon.co.jp sind Warenzeichen von Amazon.com, Inc. und seinen Tochtergesellschaften.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1490851/Logo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3515311-1&h=2676504358&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3515311-1%26h%3D1759567771%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1490851%252FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1490851%252FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1490851%2FLogo__Adyen_green_RGB_Logo.jpg)Pressekontakt:Melody Uy,melody.uy@adyen.comOriginal-Content von: Adyen Inc., übermittelt durch news aktuell