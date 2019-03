Adyen: So viel besser als Wirecard?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Dass dem Mobile Payment, dem Bezahlen per Smartphone also, eine große Zukunft bevorsteht, das bezweifeln wenige. In China etwa ist dies längst die bevorzugte Bezahlform, selbst auf dem Wochenmarkt. Doch die negative Berichterstattung über Wirecard in den vergangenen Wochen, die Spekulationen über mögliche Verfehlungen in Singapur und Indien, haben dem Kurs des Fintech-Unternehmens ganz schön zugesetzt. Ganz anders ergeht es aktuell ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.