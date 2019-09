Adyen Aktie: Wer kann es sich leisten, bei dieser Explosion nicht dabei zu sein?

Adyen gilt als Konkurrent von Wirecard – und hat in den vergangenen Wochen gezeigt, dass das Unternehmen zumindest an der Börse möglicherweise sogar einen deutlichen Mehrwert bieten kann. Dieser sollte sich nach Meinung von Analysten in den kommenden Wochen sogar fortsetzen können, sofern die Rahmenbedingungen sich nicht ändern. Denn das Unternehmen hat in den letzten Sitzungen plötzlich einen kräftigen Aufschlag von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung