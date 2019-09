Adyen Aktie: Unter Druck!

Am Dienstag fiel an der Börse Amsterdam im Vormittagshandel die Adyen Aktie mit einem deutlichen Kursrückgang auf. Bereits vormittags lag das Papier mit über 5% im Minus. Vielleicht wirkte sich da negativ aus, dass auch der deutsche Konkurrent Wirecard am Dienstag nach einem Analystenkommentar, der sich eher neutral sehen lässt, unter Druck geriet. Denn ansonsten sah die Nachrichtenlage bei Adyen zuletzt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung