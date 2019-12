AdvisorShares Trust – AdvisorShares Dorsey Wright short etf: Was ist jetzt zu tun!

An derBörse notiert AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf per 21.12.2019, 21:50 Uhr bei 23.05 USD.

Unser Analystenteam hat AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 4 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf-Aktie hat einen Wert von 82,52. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (64,06). Der RSI25 liegt bei 64,06, was bedeutet, dass AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf.

2. Sentiment und Buzz: AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Hold"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung weist unserer Messung nach kaum Änderungen auf, was eine Einschätzung als "Hold"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf in diesem Punkt die Einstufung: "Hold".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um AdvisorShares Trust - AdvisorShares Dorsey Wright short etf. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".