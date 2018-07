AdvisorShares Active Bear: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie AdvisorShares Active Bear. Die Aktie schloss den Handel am 23.07.2018 an ihrer Heimatbörse NYSE Arca mit 7,64 USD.Die Aussichten für AdvisorShares Active Bear haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die AdvisorShares Active Bear-Aktie ein Durchschnitt von 8,03 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,64 USD (-4,86 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Für diesen (7,83 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,43 Prozent Abweichung). Die AdvisorShares Active Bear-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. AdvisorShares Active Bear erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Hold"-Bewertung.

