Adverum Biotechnologies-Aktie: Noch kleine signifikante Besserung in Sicht!

Adverum Biotechnologies-Aktie: derzeit befindet sich das Papier immer noch auf Abwegen. So ist es in Richtung Süden unterwegs. Dabei wurde nun das September 2020-Tief von 9,83 US-Dollar unterschritten. Neue Tiefs bestätigen immer auch einen Abwärtstrend. Als Nächstes käme die Zone von 7,36 US-Dollar in den Fokus.

Die Trendindikation zeigt einen Bärenmarkt auf, denn alle gleitenden Durchschnitte, sowie auch der wichtige GD200, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung