Adventszauber am Tegernsee 2018: Mit dem Schiff von Punsch zu Punsch (FOTO)

Tegernsee (ots) -Romantisch und glanzvoll sind die Wochen vor Weihnachten amTegernsee. Auf den traditionellen Adventsmärkten rund um den Seeerwartet Gäste, Tagesausflügler und Einheimische in gemütlicherAtmosphäre, Schmankerl aus der Region, Kunsthandwerk und einerlebnisreiches Programm. An allen vier Adventswochenendenpräsentieren sich Vereine, Gewerbetreibende und verschiedensteKunsthandwerker in direkter Seenähe und stimmen auf die besinnlicheZeit ein. Um von Markt zu Markt zu kommen, gibt es auch diesmalwieder die Pendelschiffe. Die besondere Verknüpfung der dreiAdventsmärkte ist einzigartig und ermöglicht den See in der kaltenJahreszeit zu queren. Zusätzlich zu den Pendelschiffen wird diesesJahr an den Adventssonntagen eine stimmungsvolle Adventsrundfahrt mitweihnachtlicher Musik, Punsch und einer Lesung der TegernseerHeimatführer angeboten. Alle Märkte sind von 14.00 Uhr bis 19.00 Uhrgeöffnet. Rund um die Adventsmärkte gibt es ein abwechslungsreichesProgramm zu erleben. Besonders ist an den vier Adventssamstagen dieMöglichkeit, eine romantische Pferdekutschfahrt und eine musikalischeSchifffahrt zu verbinden. Anschließend kann gemütlich über dieAdventsmärkte geschlendert werden.Stimmungsvolle RundfahrtenWer fern ab vom Trubel eine stimmungsvolle Zeit auf dem Schiffverbringen möchte, kann an einer Adventsrundfahrt teilnehmen. An denvier Adventssonntagen haben die Besucher Gelegenheit, einenwunderschönen Blick auf die hell erleuchteten Orte zu genießen. AbRottach-Egern beginnt die Rundfahrt für etwa 45 Minuten. Mitweihnachtlicher Musik der Rottacher Bläser, einem TegernseerProbierpunsch und einer Lesung der Tegernseer Heimatführer vergehtdie Zeit auf dem Schiff wie im Fluge. Ein Ausstieg ist bei derRundfahrt nicht möglich. Die Rundfahrt kostet 15 Euro (zzgl.Systemgebühren). Tickets sind ausschließlich in allenTourist-Informationen rund um den Tegernsee und bei MünchenTicketerhältlich.Termine: 02. / 09. / 16. / 23.12.2018 ab/an Rottach-EgernAbfahrt: 13 UhrRückkehr: 13.45 UhrMit dem Pendelschiff von Markt zu MarktDie Möglichkeit, per Schiff zwischen den Märkten zu pendeln und aneinem Tag auf allen drei Adventsmärkten zu stöbern, gibt es nur amTegernsee. So bringt die Flotte der Bayerischen Seenschifffahrt mitdrei Schiffen Gäste, Tagesausflügler und Einheimische von Markt zuMarkt.An den vier Adventswochenenden kostet das Tagesticket 10 Euro,Kinder unter 12 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen sindkostenfrei. Mit dem Ticket für das Pendelschiff können an den Tagender Adventsmärkte die Ringlinien A und B (9559) und die Shuttle-Bussezwischen Tegernsee, Rottach-Egern und Bad Wiessee genutzt werden. DieTickets sind ausschließlich auf dem Rottacher Advent, dem SeeadventBad Wiessee und dem Schloßmarkt Tegernsee am Stand der Tegernseer TalTourismus GmbH erhältlich.Rottacher Advent * 01. + 02.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrSeeadvent Bad Wiessee * 01. + 02.12.2018 (Sa./So) 14 - 19 UhrWeihnachtlicherSchlossmarkt * 01. + 02.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrChristkindlmarktDürnbach 01.12.2018 (Sa.) 12 - 19 UhrAbwinkler Advent 02.12.2018 (So.) 14 - 17 UhrGmunder Nikolausmarkt 09.12.2018 (So.) 10 - 18 UhrRottacher Advent * 08. + 09.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrWeihnachtlicherSchlossmarkt * 08. + 09.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrSeeadvent Bad Wiessee * 08. + 09.12.2018 (Sa./So) 14 - 19 UhrRottacher Advent * 15. + 16.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrWeihnachtlicherSchlossmarkt * 15. + 16.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrSeeadvent Bad Wiessee * 15. + 16.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrRottacher Advent* 22. + 23.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrWeihnachtlicherSchlossmarkt * 22. + 23.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrSeeadvent Bad Wiessee * 22. + 23.12.2018 (Sa./So.) 14 - 19 UhrPendelschiff (fährt zwischen den mit * gekennzeichneten Märkten):01.+02./08.+09./15.+16./22.+23.12.2018Romantische Adventsrundfahrt mit dem Schiff:02./09./16./23.12.2018 um 13:00 UhrBitte beachten:Zum Schlossmarkt Tegernsee wird ausschließlich der Steg am Rathausangefahren.Seeadvent Bad WiesseeDer Lichterglanz in der Wiesseer Bucht ist zum Seeadvent vonWeiten sichtbar. Nur wenige Meter zu Fuß von der Schiffsanlegestelleentfernt reihen sich die weihnachtlich geschmückten Hütten an derSeepromenade aneinander. In den über 20 Ständen gibt esHandgemachtes, wie Marmeladen und kleine Kunstwerke vom Hornschnitzeroder Köstlichkeiten, wie Whiskypunsch und Grillspezialitäten. Es wirdvon Stand zu Stand zum Flanieren, Staunen und Probieren eingeladen.Die Blaskapelle Bad Wiessee zaubert mit weihnachtlichen Klängen einstimmungsvolles Ambiente. Leuchtende Kinderaugen sind am Karussell zufinden. Begeisterung löst bei den Kleinen auch der Besuch desNikolaus am zweiten Dezemberwochenende, der kleine Geschenke bringt,aus. Besondere Highlights sind die Eisskulpturen und romantischeKutschfahrten entlang der Seepromenade.Weihnachtlicher Schlossmarkt TegernseeVor der Tegernseer Schlosskirche und direkt neben dem berühmtenTegernseer Braustüberl steht das malerische Hüttendorf desSchlossmarktes. Die über 30 Aussteller bieten jedermann eine Vielfaltan Geschenkideen und kulinarischen Schmankerln. Regionale Produzentenverkaufen Käsevariationen, Kräuterprodukte, Edelbrände, Liköre undPralinen. Kunsthandwerker und Handarbeiter präsentierenKrippenschnitzereien, Strickmützen, Filzarbeiten, Trachtenmode undvieles mehr. Das Bemalen von Stofftaschen und Weihnachtsbasteleienversprechen ein farbenfrohes Kinderprogramm und selbstgebastelteGeschenke. Die Tegernseer Blasmusik stimmt mit weihnachtlichen Weisenauf die Adventszeit ein. Auch die romantischen Stunden in der großenAlmhütte lassen den vorweihnachtlichen Stress vergessen. Mit einemHaferl Tegernsee Punsch oder einem Tegernseer Bier lädt derSchlossmarkt zum Verweilen ein.Rottacher AdventUm den höchst frei gewachsenen Weihnachtsbaum Oberbayerns imKurpark Rottach-Egern schmiegen sich die Stände des Adventsmarktes.Gäste wie Einheimische schlendern vorbei an stilvollem,traditionellem, aber auch ausgefallenem Kunsthandwerk. Bei einerheißen Tasse Punsch kann man sich am Lagerfeuer aufwärmen undPlätzchen oder Pralinen kosten. Die festlich beleuchteten Hütten derGastronomen laden zu kulinarischen Schmankerln ein. Im großenPavillon gibt es ein abwechslungsreiches Kinderprogramm, das am 3.Dezember ebenfalls den Nikolaus zu Besuch hat und am 17. Dezembereine Pferdekutschfahrt anbietet. Alphornbläser runden die besinnlicheZeit mit dem Spielen von weihnachtlichen Melodien ab.AdventsführungenWer nur einen Tagesausflug plant oder länger zu Gast ist, kanntrotzdem an einer Adventsführung der Tegernseer Heimatführerteilnehmen. Geschichte und Geschichten zum Advent werden erzähltsowie die Region vorgestellt. Beim gemeinsamen Besuch auf den Märktenerfahren die Teilnehmer Wissenswertes über das Tegernseer Tal, seineBewohner und gelebtes Brauchtum. Auf den Spuren von bayerischenHeimatschriftstellern vergeht die Zeit wie im Fluge.Die Termine an den Adventssamstagen 01.12., 08.12., 15.12. und22.12. von 11:00 - 14:00 Uhr.Treffpunkt: 11:00 Uhr an den jeweiligen Tourist-InformationenPreise: (inkl. Schiffsticket, Punsch und Gebäck) Erwachsene 28Euro, mit Gästekarte 25 Euro, 14 Euro mit TegernseeCard (zzgl.Systemgebühren über MünchenTicket), Kinder bis 12 Jahre frei, danngestaffelte Preise. Informationen und Buchungen über dieTourist-Informationen oder www.muenchenticket.deRomantische Fahrt mit der historischen DampflokEntlang des malerischen Tegernsees fährt die Dampflok 70 083 ausdem Jahr 1913 mit ihren historischen Wagen aus den 1920er-Jahren vonTegernsee nach Gmund. Die Schönheit des Tegernseer Tals und dieFaszination des früheren Reisens kann während der Fahrt in denbeheizten und originalausgestatteten Wagen entdecken werden. Terminesind am 09.12.2018 sowie 06.01.2019. Die Züge fahren um 10:15 Uhr und15:15 Uhr in Tegernsee und um 11:50 Uhr und 16:50 Uhr in Holzkirchenab. Für Hin- und Rückfahrt bezahlen Erwachsene 18 Euro und Kinder ab6 Jahren 10 Euro. Mit der TegernseeCard erhalten alle Teilnehmer 50%Ermäßigung. Kinder bis einschließlich 5 Jahren sind frei.Gemütliche Einkaufstour vor winterlicher AlpenkulisseEs ist ein besonderes Erlebnis durch die Straßen im Tegernseer Talzu bummeln. Geschenke für die Liebsten sind z.B. in der historischenRosenstraße in der Stadt Tegernsee zu finden. Das Stöbern in denkleinen Geschäften, das Ausprobieren eines handgefertigtenWinterhutes oder der Kauf eines einmaligen Unikates, etwa einerhandgearbeiteten Gürtelschnalle, sind hier möglich. Edel dekorierteSchaufenster in der Rottacher See- und Hauptstraße wecken adventlicheVorfreude. Erfahrene Berater unterstützen Gäste und Einheimische beider Suche nach dem neuen Lieblingsstück für die aktuelleWintersaison. Auch Bad Wiessee bietet ausgewählte Weihnachts- undGeschenkideen in zahlreichen Geschäften und Boutiquen rund um denLindenplatz. Besondere Geschenke und Erinnerungsstücke vom Tegernseewie Punsch, Bergkräutertee und Haferl können in den Hütten derTegernseer Tal Tourismus GmbH auf den Märkten und in denTourist-Informationen erworben werden.Sonder-Öffnungszeiten an den Adventssamstagen:Stadt Tegernsee: bis 13:00 UhrBad Wiessee: bis 16:00 Uhr (Bereich um den Lindenplatz)Rottach-Egern: bis 18:00 UhrDetaillierte Informationen rund um den Adventszauber am Tegernseesind in einer Broschüre zusammengefasst und unterwww.tegernsee.com/advent nachzulesen.