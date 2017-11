Erfurt (ots) - Mit dem Beginn der Vorweihnachtszeit wird es auchbei "Timster" heimelig. Das Medienmagazin für Kinder präsentiert dreiBücher, aus denen die Zuschauer ihren Favoriten wählen können. Auswelchem Buch soll Tim in der Weihnachtssendung vorlesen? Das Votingfür die Wunsch-Geschichte und weitere weihnachtliche Überraschungenhält "Timster" am 2. Dezember um 17:45 Uhr bereit.Bald ist Weihnachten und die "Timster"-Zuschauer dürfen sich etwaswünschen. Tim stellt drei Bücher vor und liest in derWeihnachtssendung vor Heiligabend aus dem Favoriten-Buch. Außerdemwill er seinen Freunden rechtzeitig vor dem Fest Weihnachtswünscheschicken. Aber was ist cooler: eine selbst gebastelte Karte odereiner Postkarten-App? Tim macht den Test. Mit "Paddington 2" gibt esnoch einen Filmtipp.Weihnachts-VotingAb dem 2. Dezember bis zum 13. Dezember kann auf kika.de/timsterzwischen diesen Büchern gewählt werden: - "Rico und Oskar und dasVomhimmelhoch" von Andreas Steinhöfel, - "Ein Rentier kommt seltenallein" von Friedbert Stohner und - "Das Sams feiert Weihnachten" vonPaul Maar.Jeden Samstag um 17:45 Uhr spürt Moderator und Medienkenner Timbei "Timster" (KiKA/rbb/NDR) neuesten Entwicklungen der Medienweltnach und ist zwischen den Sendungen in der Online-Community"mein!KiKA" für die jungen Zuschauer erreichbar. Für dieKo-Produktion der Sender rbb (Rubrik Bücher und Apps) und NDR (Kino,Film und Comedy-Rubrik) unter Federführung von KiKA (Tutorials,Gaming und Rahmenmoderation) zeichnet Steffi Warnatzsch-Abra (KiKA)verantwortlich.Weitere Informationen sowie Texte, Bilder und Videos sind in derKiKA-Presselounge auf kika-presse.de zu finden.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell