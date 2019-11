Advents- und Weihnachtsprogramm bei KiKA und im KiKA-Player / Winterliche Premieren und Advents-Spielshow live aus Erfurt (FOTO)

Erfurt (ots) - "Tinkas Weihnachtsabenteuer" (BR), "Der dritte Wunsch" (MDR),"Käpt'n Sharky" (ZDF) und die "KiKA LIVE Adventsshow" (KiKA) - auch in diesemJahr bietet der Kinderkanal von ARD und ZDF ein Advents- und Weihnachtsprogrammmit vielen Highlights.Premieren von Animations- und Spielfilmen wie "Der dritte Wunsch" (MDR, 14.Dezember), "Der kleine Medicus" (ZDF, 22. Dezember) und "Der verloreneWunschzettel" (KiKA, 22. Dezember) oder die neue Realserie "TinkasWeihnachtsabenteuer" (BR, seit 20. November) verkürzen in diesem Jahr dieWartezeit auf das Fest. Auf musikalisches Talent und Kreativität kommt es am 6.Dezember bei der "KiKA LIVE Adventsshow" (KiKA) an, bei der drei Chöre gemeinsammit prominenter Unterstützung von Felix Neureuther, Johanna Klum und TobiasKrell live aus dem Erfurter Studio gegeneinander antreten.Die Adventssonntage stehen mit ausgewählten Klassikern wie "Die Geschichte vomkleinen Muck" (rbb, 1. Dezember) oder der Premiere von "Die Prinzessin und derblinde Schmied" (KiKA, 22. Dezember) ganz im Zeichen der Märchen. In "HoHoHo -Die Adventsshow 2019" (rbb) führt KiKA-Moderatorin Clari durch das märchenhafteSonntagsprogramm. Gemeinsam mit den Influencerinnen Lisa und Lena,Schauspielerin Hanna Binke sowie Pittiplatsch und Moppi sorgt sie mitBasteltipps, Rezepten und weihnachtlichen Liedern für stimmungsvolleUnterhaltung. Auch auf die Geschichten von Beutolomäus dürfen sich dieZuschauer*innen ab dem 1. Dezember täglich freuen. Für diejenigen, die nichtwarten können, gibt es alle Folgen von "Beutolomäus und der wahreWeihnachtsmann" (KiKA) bereits ab dem 30. November im KiKA-Player.An Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen beschert KiKA Kinofeeling fürZuhause: Bezaubernde Freundschaften und große Abenteuer gibt es mit "Die BieneMaja - Freundschaft ist dicker als Honig" (ZDF), "Nö-Nö Schnabeltier - Abenteuerahoi!" (hr), "Rabe Socke - Das große Rennen" (SWR) und "Die unglaublicheGeschichte von der Riesenbirne" (KiKA). "Pettersson & Findus - Das schönsteWeihnachten überhaupt" (ZDF), "Mitten in der Winternacht" (KiKA) und die beiden"Niko"-Filme "Ein Rentier hebt ab" und "Kleines Rentier, großer Held" (beideZDF) sorgen für unterhaltsame Familiennachmittage.Viele weitere winterliche Klassiker, Premieren und Weihnachtsspecials beliebterFormate laden dazu ein, gemeinsam fantastische Geschichten zu erleben. Auchkika.de, kikaninchen.de, die KiKANiNCHEN-App und der KiKA-TEXT erstrahlen infeierlichem Glanz und halten jede Menge Überraschungen bereit.Im Weihnachts-Channel des KiKA-Players können Film- und Serienhighlightsjederzeit und überall angeschaut werden - zudem sind zehn"KiKANiNCHEN"-Weihnachtsabenteuer ab dem ersten Advent exklusiv in der App undüber HbbTV verfügbar.Registrierte Nutzer*innen finden einen Überblick über das KiKA-Programm in derAdvents- und Weihnachtszeit sowie an Silvester und Neujahr in derKiKA-Presselounge unter "Presse Plus". Hier stehen außerdem folgende Premierenals Preview zur Verfügung: "Die Prinzessin und der blinde Schmied (KiKA)","Tinkas Weihnachtsabenteuer" (BR) und "Best-of TanzAlarm Club" (KiKA).Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6535/4453356OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDFOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell