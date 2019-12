Advent: Kindersicher schmücken (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Eine weihnachtliche Atmosphäre lässt sich zu Hause mitwenigen Handgriffen schnell zaubern. "Etwas Tannengrün, Zimtstangen, getrockneteOrangenschalen und eine Lichterkette miteinander arrangieren, fertig ist dieDeko für Tisch oder Gartenbeet", sagt Anette Stark, HauswirtschaftlicheBetriebsleiterin aus Langenzenn-Stinzendorf, im Apothekenmagazin "Baby undFamilie". Um Unfälle zu vermeiden, rät sie Familien, an den Adventszweig oderWeihnachtsbaum Christbaumkugeln aus Kunststoff zu hängen. Und: "Statt Kerzen infiligranen Haltern stellen Sie lieber Stumpen- oder elektrische Kerzen in hohe,kippsichere Gefäße außerhalb der Reichweite der Kleinen auf", empfiehlt Stark.Das Nadeln des Weihnachtsbaums verhindernWer einen Weihnachtsbaum im Wohnzimmer aufstellt und lange Freude daran habenmöchte, wählt ein Exemplar aus regionalem Anbau: Die Bäume haben dann keinelangen Transportwege hinter sich. "Bei richtiger Pflege kann ein Baum bis zuvier Wochen frisch aussehen", sagt Saskia Blümel, Geschäftsführerin desBundesverbands der Weihnachtsbaum- und Schnittgrünerzeuger. Beachten sollte man,dass die Tanne viel Wasser braucht: "Täglich etwa zwei Liter", betont sie. DenBaum sollte man möglichst nicht vor die Heizung oder vor den Kamin stellen.Im neuen "Baby und Familie"-Heft finden Familien 24 Tipps, die Weihnachten undAdventszeit entspannter machenDiese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Baby und Familie" 12/2019 liegt aktuell in den meistenApotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/52678/4459360OTS: Wort & Bild Verlag - GesundheitsmeldungenOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell