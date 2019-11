Advent in Kärnten - die schönste Art der Vorfreude

Klagenfurt (ots) - Am Berg, über den Wolken, in den Städten und an den Seen. Imsonnigen Süden Österreichs präsentiert der Advent seine ganze Vielfalt.Die Vorweihnachtszeit in Kärnten versprüht einen eigenen Zauber. Neben dentraditionellen Adventmärkten in den Städten gibt es auch einige neueInitiativen, die überraschend und höchst unterschiedlich auf das anstehendeWeihnachtfest einstimmen. Meist völlig abseits von Rummel undVorweihnachts-Stress.Am Berg in 1750 Meter SeehöheDer Katschberger Adventweg lädt zu einem stimmungsvollen Winterspaziergang durchverschneite Landschaft auf 1750 Meter Seehöhe. Am mit Laternen erleuchteten undverschneiten Weg warten revitalisierte Heustadel, wo in jedem eine neueÜberraschung zu finden ist: Teddywerkstatt, Gesang, Lesung oder wärmender Tee.Wer möchte, kommt zum Ausgangspunkt des Adventweges zu Fuß über den sogenanntenWichtelweg (2,5 km) oder romantisch mit der Pferdekutsche. Wer den Adventweggemütlich geht, braucht rund 45 Minuten. Ab 27. November.Inmitten der NockbergeZwischen den Gipfeln der Nockberge liegt der Weltcup- und Thermenort BadKleinkirchheim. Hier findet ab 29. November der Alpine Thermen-Advent statt.Besonders schöne Eindrücke warten beim Kunsthandwerksmarkt an den Samstagen, woAussteller aus der Umgebung aber auch aus dem Alpe Adria Raum Kunsthandwerk,Bäckereien und kulinarische Schmankerln präsentieren. Nicht verpassen sollte manauch die musikalischen Adventwanderungen (jeweils Freitag). Familien stehen beider Kinder-Adventmesse (Samstag) oder beim kulinarischen Familien-Advent imMittelpunkt (Sonntag). Ab 29. November.Über den WolkenZum Advent über den Wolken lockt der Aussichtsturm Pyramidenkogel. Das weithinsichtbare Wahrzeichen der Region Wörthersee mit 100 Meter Höhe erleuchtet denHimmel auf besondere Weise. Am Fuße des Turms finden Besucher einen kleinen aberfeinen Adventmarkt mit Handwerkern, Produkten von heimischen Bauern undmusikalischer Umrahmung. Kinder fühlen sich im eigens eingerichtetenWeihnachtshaus wohl, hin und wieder sind auch Lama, Ziegen und Esel zu Gast. Ab22. November.Die Städte werden mit weihnachtlichem Leben erfülltAuch in den Städten sorgt die Vorweihnachtszeit für besondere Augenblicke. DerChristkindlmarkt am Neuen Platz in Klagenfurt eröffnet am 16. November undbietet quirlige Unterhaltung ebenso wie beschauliche Momente. Mehr als 50Händler, Handwerker, Gastronomen und ein Rahmenprogramm mit Live-Musik sorgenfür Vielfalt in allen Altersgruppen. Weitere Adventaktivitäten befinden sich amDomplatz und im Landhaushof. Österreichs größter Krampusumzug findet am 23.November in Klagenfurt statt.Nicht minder stimmungsvoll und abwechslungsreich: Villach, "die Stadt im Licht"mit ihren Kunsthandwerk- und Kulinarik-Standeln in der romantisch erleuchtetenAltstadt. Der Turm der Stadtpfarrkirche strahlt von weitem wie eine riesigeKerze. Die Eröffnung des Villacher Advent am Rathausplatz findet am 15. Novemberstatt, ein weiterer Höhepunkt ist der Perchtenlauf durch die Innenstadt am 29.November. Ein beschauliches Ambiente und viele Anregungen für Geschenke bietetder Villacher Kunst Advent im Park des Parkhotels. Tipp: Eine winterliche Fahrtmit der MS Landskron auf der Drau.Direkt am See - am WörtherseeFür leuchtende Kinderaugen sorgt die Engelstadt Velden am Wörthersee. Dergesamte Ort ist in ein Lichtermeer getaucht und die Kleinsten können gar nichteifrig genug sein, um im Postamt, in der Backstube und in der Bastelstube denfleißigen Engerln unter die Arme zu greifen. Heiß begehrt sind auch dieMärchenschifffahrt am Wörthersee, die Ponys im Kurpark und eine Fahrt mit demBummelzug. Die Briefe ans Christkind fliegen übrigens festgebunden an Ballonedirekt zum Himmel (ab 22. November).Wer es besinnlich mag, sollte den "Stillen Advent" in Pörtschach besuchen. Einkleines Hüttendorf direkt am See an der Promenade, das von Brauchtumgsgruppen,Vereinen und Initiativen mit Leben erfüllt wird. Sinnliches Erleben garantiertder Lichterpfad entlang der Promenade - eine Fackelwanderung zur lebenden Kripperund um das Naturschutzgebiet der Pörtschacher Halbinsel. Tipp:Christkindlschiff mit Flaschenpost und Adventbuchtfahrt durch das Sternenmeer(ab 22. November).Ebenfalls beschaulich geht es gegenüber am Südufer des Wörthersees zu - auf derHalbinsel Maria Wörth erwartet Gäste und Einheimische der romantischeKirchenadvent mit vielfältigem Konzertprogramm in der Wallfahrtskirche undHolzhütten mit Kulinarik und Kunsthandwerk (ab 23. November).Winterzauber in SüdkärntenBereits zum 12. Mal präsentiert sich auf der Petzen, in 1700 Meter Seehöhe, eineWinterzauber-Welt mit Christkindlmarkt, Musikprogramm und traditionellemKunsthandwerk. Erreichbar ist sie bequem mit der Gondel, von wo aus es einenherrlichen Ausblick auf Südkärnten gibt. Heuer neu ist ein Andachtsweg mit vierStationen (jeweils Samstag, 7./14./21. Dezember). Auch das ehrwürdige StiftEberndorf zeigt sich im vorweihnachtlichen Glanz - beim "Jauntaler Advent"warten u.a. Ausstellungen, Engerlbackstube, Kinderbasteln und Leckberbissen ausder Region.Winter Kärnten CardEgal ob die verschneiten Berge erkunden oder einfach erholsame Stunden bei einerSchneeschuhwanderung in Kärntens Natur genießen, die Winter Kärnten Card ist deridealer Begleiter. Imposante Ausblicke vom Pyramidenkogel, das kulturelleAngebot der Kärntner Museen, zahlreiche Bergbahnen und vieles mehr bringenAbwechslung in die kalte Jahreszeit. Im Advent gibt es eine 3 Tages-Advent-Karte, gültig von 29. November bis 23. Dezember.
Weitere Informationen: www.kaerntencard.at
So stimmungsvoll ist der Advent in Kärnten Hier klicken(https://www.adventmaerkte.kaernten.at)