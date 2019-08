Advent Claymore Convertible Securities and Income: Das macht sprachlos!

Am 19.08.2019, 22:30 Uhr notiert die Aktie Advent Claymore Convertible Securities and Income an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 14.34 USD.

Die Aussichten für Advent Claymore Convertible Securities and Income haben wir anhand 4 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Advent Claymore Convertible Securities and Income führt bei einem Niveau von 62,79 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 67,15 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Advent Claymore Convertible Securities and Income für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Advent Claymore Convertible Securities and Income für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Advent Claymore Convertible Securities and Income insgesamt ein "Hold"-Wert.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Advent Claymore Convertible Securities and Income beläuft sich mittlerweile auf 14,3 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 14,18 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -0,84 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 14,77 USD. Somit ist die Aktie mit -3,99 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".